Marsin teknologiainstituutti: tasoittaa tietä Marsin siirtokunnille

Mars Society, jonka tohtori Robert Zubrin ja muut jäsenet perustivat vuonna 1998, on pitkään omistautunut Marsin asutustekniikoiden tutkimiseen ja tällaisten tehtävien hyötyjen edistämiseen. Heidän ponnistelunsa pohjalta organisaatio on hiljattain ilmoittanut jännittävästä uudesta aloitteesta – Marsin teknologiainstituutin perustamisesta.

Mars Technology Instituten ensisijainen tavoite on kehittää tarvittavia teknologioita kestävän läsnäolon luomiseksi punaiselle planeetalle. SpaceX:n kaltaiset yritykset keskittyvät rakentamaan kuljetusjärjestelmiä Marsiin, mutta instituutin tavoitteena on vastata Marsin ympäristöissä elämisen ja menestymisen haasteeseen.

Puhuessaan tämän pyrkimyksen tärkeydestä tohtori Robert Zubrin, joka on myös Mars-seuran puheenjohtaja, korosti, että tarvitaan instituutio, joka on omistettu yksinomaan tärkeiden teknologioiden kehittämiseen. Hän totesi: "SpaceX ja muut yrittäjyydet laukaisuyritykset etenevät jo nopeasti kehittääkseen kuljetusjärjestelmiä, jotka voivat viedä meidät Mars-planeetalle. Tarvitaan instituutio, joka on omistautunut kehittämään teknologioita, joiden avulla voimme elää, kun olemme siellä."

Keskittymällä kolonisaation teknologisiin näkökohtiin Mars Technology Institute pyrkii käsittelemään tärkeitä tekijöitä, kuten elämää ylläpitäviä järjestelmiä, elinympäristöjen rakentamista, ruoantuotantoa ja resurssien käyttöä. Nämä alueet ovat keskeisiä kestävän ja asuttavan ympäristön luomisessa tuleville Marsin siirtomaille.

Toistaiseksi lisätietoja Mars Technology Institutesta, mukaan lukien sen erityisistä tutkimusalueista ja kumppaneista, ei ole vielä julkistettu. Tämän instituution perustamisen myötä unelma ihmisistä moniplaneetaiseksi lajiksi ottaa kuitenkin merkittävän askeleen eteenpäin. Kehittämällä Marsin kolonisaatioon tarvittavia teknologioita instituutilla on keskeinen rooli avaruustutkimuksen tulevaisuuden muovaamisessa.

