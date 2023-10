Mars-seuran vuosikongressi: Ihmisten Mars-asumisen tulevaisuuden tutkiminen

By

Mars Society valmistautuu odottamaansa 26. vuosittaiseen kansainväliseen Mars Societyn vuosikongressiinsa. Tämän vuoden vuosikongressin, joka keskittyy teemaan "Mars for All", tavoitteena on saada yleisö mukaan ajatukseen ihmisten asuttamisesta Punaiselle planeetalle.

Konventissa, joka järjestetään 5. lokakuuta - 8. lokakuuta, arvostetut puhujat keskustelevat useista aiheista, mukaan lukien nykyiset Mars-tehtävät, analogiset tehtävät ja tulevaisuuden suunnitelmat. Huomattavia puhujia ovat Teddy Tzanetos, Jet Propulsion Laboratoryn Mars Ingenuity Helicopter -tehtävän johtaja; Tiffany Morgan, NASAn Marsin tutkimusohjelman apulaisjohtaja; ja Robert Zubrin, The Mars Societyn perustaja ja puheenjohtaja.

Vaikka vuosikongressi pidetään henkilökohtaisesti Arizona State Universityssä Tempessä, siellä on myös mahdollisuus virtuaaliseen osallistumiseen. Online-työkalujen avulla virtuaaliset osallistujat voivat lähettää kysymyksiä puhujille, verkostoitua muiden osallistujien kanssa ja katsella suoria lähetyksiä. Lisäksi järjestetään suora esittely MarsVR:stä, avoimen lähdekoodin virtuaalitodellisuusalustasta, jonka Mars Society on kehittänyt tutkimus- ja koulutustarkoituksiin valmisteltaessa ihmisten Mars-tehtäviä.

Tämä konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden avaruustutkimuksesta ja Marsin tulevaisuudesta kiinnostuneille henkilöille oppia alan asiantuntijoilta. Maailmanlaajuisen kiinnostuksen ja ihmisten Marsiin suuntautuvien tehtävien tuen kasvaessa Mars-seura pyrkii tarjoamaan helppokäyttöisiä aloitteita, jotka antavat suurelle yleisölle mahdollisuuden sitoutua ja saada koulutusta ihmisten asuttamisen mahdollisuudesta Punaiselle planeetalle.

Lähteet:

– Mars-seura