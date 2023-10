Läpimurto satunnaisten rytmien ymmärtämisessä: värähtelyjen vertailu

Tiedemiehet ovat pitkään olleet kiinnostuneita satunnaisten rytmien arvaamattomista kuvioista, joita kutsutaan stokastisiksi värähtelyiksi. Huolimatta tiettyjen kuvioiden, kuten aivoaaltojen ja sydämenlyöntien, purkamisesta, monien muunnelmien täydellinen ymmärtäminen on edelleen haaste. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on kuitenkin tehnyt merkittävän läpimurron. He ovat kehittäneet kehyksen, joka mahdollistaa näiden värähtelyjen vertailun niiden alkuperästä tai luonteesta riippumatta.

Case Western Reserven yliopiston soveltavan matematiikan professorin Peter Thomasin johtama työryhmä muutti oskillaattorien vertailun ongelman lineaariseksi algebra-ongelmaksi. Heidän uusi lähestymistapansa on paljon tarkempi kuin aikaisemmat menetelmät ja edustaa suurta käsitteellistä edistystä. Tämä läpimurto tarjoaa kirkkaamman näkökulman värähtelyjen maailmaan, ja se voi vaikuttaa lääketieteen asiantuntijoihin, jotka tutkivat sairauksia, kuten eteisvärinää, Parkinsonin tautia ja epilepsiaa.

Havainnollistaakseen värähtelyjen monimutkaisuutta Thomas käytti vertausta huojuvista pilvenpiirtäjistä ja aivorytmeistä. San Franciscon nykyaikaiset pilvenpiirtäjät heiluvat tuulessa, mutta niiden mekaaniset ominaisuudet vetävät ne takaisin pystysuoraan asentoonsa. Tämä joustavuuden ja joustavuuden yhdistelmä antaa heille mahdollisuuden selviytyä tärinästä maanjäristysten aikana. Samalla tavalla tutkimusryhmän kehittämä uusi formalismi mahdollistaa aivoaaltojen ja pilvenpiirtäjien heilumisen vertailun.

Tämän löydön todelliset sovellukset ovat edelleen kehittymässä, ja niillä voi olla vaikutuksia sellaisilla aloilla kuin konetekniikka ja neurotiede. Vaikka tämä läpimurto ei olekaan niin kauaskantoinen kuin Galileon löydöt, se edustaa perustavanlaatuista muutosta stokastisten oskillaattorien näkökulmassa.

Tätä läpimurtoa käsittelevä tutkimus on julkaistu Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.

