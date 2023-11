Provinssin poliisi hakee apua arvokkaiden varkauksien jälkeen paikallisesta harrastuskaupasta

By

Southern Georgian Bay OPP tavoittaa yleisön saadakseen apua äskettäisen murtautumisen ratkaisemiseksi suosittuun vähittäiskauppaan Midlandissa. Viikonloppuna King Streetin Event Horizon Hobbies joutui yön yli tapahtuneen murron uhriksi, mikä sai viranomaisilta välittömän vastauksen.

Poliisin raportin mukaan tekijät pääsivät onnistuneesti sisään kauppaan rikkomalla lasietuoven noin kello 2. Sisään päästyään he pääsivät liikkeelle suurella määrällä Magic Cards -kortteja, jotka ovat suosittuja keräilykortteja. Magic: The Gathering Game. Varastettujen korttien arvoksi arvioidaan yli 30 20,000 dollaria.

Paikalliset lainvalvontaviranomaiset rohkaisevat kaikkia, joilla on olennaista tietoa rikoksesta, ilmoittamaan asiasta. Yksityishenkilöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan OPP:hen numeroon (888) 310-1122 tai lähettämällä sähköpostia [sähköposti suojattu]. Vaihtoehtoisesti he voivat ottaa yhteyttä Crime Stoppersiin nimettömästi soittamalla numeroon (800) 222-TIPS (8477) tai lähettämällä tietonsa verkossa erityispalvelun kautta. kanavia.

Event Horizon Hobbiesin varkaus ei ole vain johtanut huomattavia taloudellisia tappioita myymälälle, vaan se on myös aiheuttanut tuskaa paikallisessa peliyhteisössä. Magic: The Gathering -harrastajat luottavat hyvämaineisiin kohteisiin, kuten Event Horizon Hobbies, nauttiakseen harrastuksestaan ​​ja ollakseen yhteydessä pelaajiin. Tapaus on muistutus yhteisön valppauden ja tuen tärkeydestä rikollisen toiminnan estämisessä.

FAQ:

K: Mitä taikakortit ovat?

V: Taikakortit ovat keräilykortteja, joita käytetään suositussa Magic: The Gathering -kaupankäyntikorttipelissä. Näissä korteissa on erilaisia ​​hahmoja, loitsuja ja kykyjä, joita pelaajat voivat strategisesti käyttää kilpailemaan toisiaan vastaan.

K: Mihin voin antaa tietoja rikoksesta?

V: Jos sinulla on tietoja, jotka voivat auttaa tutkinnassa, ota yhteyttä suoraan OPP:hen numeroon (888) 310-1122 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Crime Stoppersiin myös nimettömästi soittamalla numeroon (800) 222- VINKKEJÄ (8477) tai lähettämällä tietosi verkkoalustan kautta.