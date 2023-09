Koneoppiminen nopeuttaa kvanttivirheen korjausta

By

RIKEN Center for Quantum Computing -keskuksen tutkijat ovat edistyneet merkittävästi koneoppimisen avulla tapahtuvan kvanttivirheen korjauksen alalla. Kvanttitietokoneet toimivat kubiteilla, jotka voivat esiintyä useissa tiloissa samanaikaisesti, toisin kuin klassiset tietokoneet, jotka toimivat biteillä. Tämän ominaisuuden ansiosta kvanttitietokoneet voivat suorittaa tehtäviä, joilla on potentiaalisia etuja hauissa, optimoinnissa ja kryptografiassa. Kvanttisuperpositioiden hauras luonne tekee niistä kuitenkin alttiita ympäristöhäiriöiden aiheuttamille virheille, mikä johtaa kvanttietujen menettämiseen.

Kvanttivirheenkorjausmenetelmiä on kehitetty virheiden neutraloimiseksi, mutta niiden toteuttaminen on ollut haastavaa laitteiden lisääntyneen monimutkaisuuden ja virhealttiiden prosessien vuoksi. Tässä tutkimuksessa tutkijat keskittyivät autonomiseen lähestymistapaan kvanttivirheiden korjaamiseen koneoppimisen avulla. He käyttivät vahvistusoppimista, kehittynyttä koneoppimistekniikkaa, optimoidakseen keinotekoisen ympäristön, joka korvaa toistuvia virheiden havaitsevia mittauksia.

Tutkijat tutkivat "bosonisia qubit-koodauksia", joita käytetään nykyisissä suprajohtaviin piireihin perustuvissa kvanttilaskentakoneissa. Tutkiessaan he tunnistivat yksinkertaisen, likimääräisen qubit-koodauksen, joka vähensi merkittävästi laitteen monimutkaisuutta ja suoritti muita koodauksia virheenkorjausominaisuuksissa.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat koneoppimisen mahdollisuudet kvanttivirheen korjauksessa ja vievät meidät lähemmäksi kvanttivirheenkorjauksen onnistunutta toteuttamista kokeissa. Koneoppimisen, keinotekoisten hermoverkkojen, kvanttivirheen korjauksen ja kvanttivikojen sietokyvyn integrointi voi vastata laajamittaisen kvanttilaskennan ja optimoinnin haasteisiin.

Tämä Physical Review Lettersissä julkaistu tutkimus edistää kvanttilaskentatekniikan kehitystä mahdollistamalla tehokkaampia ja tehokkaampia virheenkorjausjärjestelmiä.

Lähde: RIKEN, Physical Review Letters