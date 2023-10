Neurodegeneratiiviseen sairauteen liittyvän lysosomaalisen proteiinin toiminta

Lysosomit, solujen pienet osastot, jotka toimivat hajoamisen tarpeessa olevien molekyylien jätteenpoistoina, ovat ratkaisevassa asemassa solujen toiminnassa ja yleisessä terveydessä. Lysosomaalisen proteiinin toiminnan häiriintyminen liittyy erilaisiin hermostoa rappeuttavia sairauksia. Uusien hoitomuotojen kehittämisessä on kuitenkin ratkaisevan tärkeää ymmärtää, kuinka näitä proteiineja koodaavien geenien mutaatiot johtavat häiriöihin.

Hiljattain Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Stanfordin yliopiston tutkijat tunnistivat lysosomaalisen proteiinin toiminnan, joka on säätelemätön harvinaisessa ja kohtalokkaassa neurodegeneratiivisessa sairaudessa. He havaitsivat, että tämä proteiini ohjaa avainvaihetta lipidimolekyylin, nimeltään bis(monoasyyliglysero)fosfaatti (BMP) synteesissä, joka on ratkaisevan tärkeä Alzheimerin, Parkinsonin ja muiden hermostoa rappeuttavien sairauksien kehittymisessä. Tämä läpimurto ei ainoastaan ​​tarjoa potentiaalista kohdetta uusien lääkkeiden kehittämiselle, vaan haastaa myös perinteisen näkemyksen lysosomeista yksinomaan molekyylien murtamisessa, koska niiden on nyt havaittu osallistuvan molekyylien valmistukseen.

Johtava tutkija Monther Abu-Remaileh ja hänen tiiminsä tutkivat sarjaa harvinaisia ​​sairauksia, jotka liittyvät lysosomaaliseen toimintahäiriöön. He tunnistivat CLN5-nimisen geenin, joka on Alzheimerin taudin riskitekijä. CLN5-geeni koodaa proteiinia, jonka funktio on tuntematon, mikä sai tutkijat tutkimaan sen roolia. Samanaikaisesti tutkijat tutkivat BMP-nimistä lipidiä, joka on häiriintynyt hermoston rappeutumissairauksissa. Läpimurto tapahtui, kun tutkija oletti, että CLN5-geenin koodaama proteiini saattaa itse asiassa olla kauan etsitty BMP-syntaasi. Ryhmä suoritti kokeita, jotka vahvistivat tämän hypoteesin ja johtivat proteiinin toiminnan löytämiseen.

Vahvistaakseen havaintojaan tutkimusryhmä suoritti "pelastuskokeen" soluissa, joissa oli CLN5-mutaatio. Varustamalla näille soluille CLN5 ilman mutaatiota, normaalit BMP-tasot palautuivat. Tämä koe tarjosi lopullisen todisteen siitä, että tunnistettu proteiini oli todellakin BMP-syntaasi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lysosomaalisten proteiinien toiminnan ja niiden mutaatioiden sairauksien johtamisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kehitettäessä uusia hoitomuotoja hermostoa rappeutuviin sairauksiin. Tämän lysosomaalisen proteiinin toiminnan löytäminen avaa uusia mahdollisuuksia lääkekehitykseen ja haastaa nykyisen ymmärryksen lysosomeista soluprosesseissa.

