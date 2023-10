Avaruusaika on jättämässä jälkensä maapallon ilmakehään

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu hiljattain tutkimus paljastaa, että avaruuskaudella on vaikutusta Maan ilmakehään. Tutkijat ovat löytäneet merkittäviä määriä metalleja ilmakehän aerosoleista, mikä johtuu todennäköisesti lisääntyvästä avaruusalusten ja satelliittien laukaisuista ja paluusta. Tämä metallin läsnäolo muuttaa ilmakehän kemiaa, mikä saattaa vaikuttaa otsonikerrokseen ja ilmastoon.

National Oceanic and Atmospheric Administrationin Dan Murphyn johtama tutkimusryhmä löysi yli 20 elementtiä suhteissa, jotka vastaavat avaruusalusten seoksissa käytettyjä suhteita. He havaitsivat, että tiettyjen metallien, kuten litiumin, alumiinin, kuparin ja lyijyn, massa avaruusalusten palaamisesta ylitti huomattavasti näiden metallien pitoisuudet, jotka löytyvät luonnollisesta kosmisesta pölystä. Järkyttävää kyllä, lähes 10 % suurista rikkihappohiukkasista, jotka auttavat suojaamaan ja puskuroimaan otsonikerrosta, sisälsi alumiinia ja muita avaruusalusten metalleja.

Tutkijat arvioivat, että vuoteen 2030 mennessä jopa 50,000 XNUMX satelliittia voi nousta kiertoradalle. Tämä tarkoittaa, että seuraavien vuosikymmenten aikana jopa puolet stratosfäärin rikkihappohiukkasista voi sisältää metalleja, jotka ovat palanneet sisään. Tämän vaikutuksia ilmakehään, otsonikerrokseen ja elämään maapallolla ei vielä tunneta.

Stratosfäärin tutkiminen on haastavaa, sillä se on alue, jolla ihmiset eivät asu. Vain korkeimmat lennot saapuvat tälle alueelle lyhyeksi ajaksi. Osana NASAn Airborne Science -ohjelmaa tutkijat käyttävät kuitenkin tutkimuslentokoneita kerätäkseen näytteitä stratosfääristä. Nenäkartioon on kiinnitetty instrumentit sen varmistamiseksi, että näyteilma on raikasta ja häiriötöntä.

Stratosfääri on vakaa ja näennäisesti rauhallinen ilmakehän kerros. Se on myös otsonikerroksen koti, joka on tärkeä osa maapallon elämän suojelemista haitallisilta ultraviolettisäteilyltä. Muutaman viime vuosikymmenen aikana otsonikerros on ollut uhattuna, mutta sen korjaamiseksi ja täydentämiseksi on tehty koordinoituja maailmanlaajuisia toimia.

Kasvava määrä avaruuteen laukaisuja ja paluuta on syynä siihen, että stratosfääriin pääsee enemmän metalleja. Kun raketteja laukaistaan ​​ja satelliitteja sijoitetaan, ne jättävät jälkeensä metallihiukkasten jäljen, jotka voivat vaikuttaa ilmakehään tavoilla, joita tutkijat vielä yrittävät ymmärtää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus korostaa lisätutkimuksen tarvetta selvittääkseen avaruuskauden tarkat seuraukset Maan ilmakehään. Löydökset viittaavat siihen, että avaruusaluksista ja satelliiteista peräisin olevien metallien lisääntyvällä läsnäololla voi olla vaikutuksia ilmastoon, otsonikerrokseen ja planeettamme yleiseen asumiskelpoisuuteen.

