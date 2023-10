SpaceX Falcon 9 laukaisi 21 Starlink-satelliittia Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta

Varhain tänä aamuna SpaceX Falcon 9 -raketti lähti Vandenbergin avaruustukikohdasta Kaliforniassa toimittamaan onnistuneesti 21 Starlink-satelliittia kiertoradalle. Tämä laukaisu on ensimmäinen kahdesta päivälle suunnitellusta Starlink-toimitustehtävästä.

Yhdeksällä Merlin 9D -moottorilla toimiva Falcon 1 -raketti nousi lentoon klo 1 PDT. Nousun jälkeen Space Launch Complex 23 Eastista (SLC-4E) raketti lähti kaakkoissuuntaiselle lentoradalle. Tämä laukaisu on merkittävä, koska se on SpaceX:n 4. lento länsirannikolta tänä vuonna sekä 22. kiertoratalaukaisu vuonna 75.

Yksi huomionarvoinen näkökohta tässä tehtävässä on ensimmäisen vaiheen tehostimen uudelleenkäyttö. Tämä tehostin on suorittanut 16 lentoa, ja se on aiemmin työskennellyt tehtävissä, kuten Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 ja muissa. Noin kaksi ja puoli minuuttia kestäneen pääpolttovaiheen jälkeen ensimmäinen vaihe laskeutui onnistuneesti 'Of Course I still Love You' -nimiselle drone-alukselle Tyynellämerellä.

21 V2 Mini Starlink -satelliittia on tarkoitus ottaa käyttöön noin tunnin kuluttua laukaisusta. Nämä satelliitit ovat seuraavan sukupolven Starlink-avaruusaluksia, jotka on varustettu päivitetyillä antenneilla ja suuremmilla aurinkopaneeleilla. V2 Mini -satelliiteilla on edeltäjiinsä verrattuna kapasiteetti neljä kertaa suurempi kaistanleveys. Tämänpäiväinen julkaisu on 28. kerta, kun V2 Mini -mallia on käytetty sen jälkeen, kun se esiteltiin aiemmin tänä vuonna.

Tämän laukaisun lisäksi toinen Falcon 9 -raketti on määrä nousta myöhemmin tänään Cape Canaveral Space Force Stationilta Floridassa. Tämä tehtävä kuljettaa ennätyksellisen hyötykuorman, 23 V2 Mini Starlink -satelliittia, mikä on suurin määrä yhdessä tehtävässä.

On selvää, että SpaceX jatkaa merkittävää edistystä Starlink-satelliittikonstellaatiossaan laajentaen edelleen maailmanlaajuista laajakaistapeittoaan ja tasoittamalla tietä paremmille Internet-yhteyksille kaikkialla maailmassa.

Määritelmät:

– Falcon 9: SpaceX:n kehittämä ja valmistama kaksivaiheinen kiertoraketti satelliittien ja avaruusalusten kuljettamiseen avaruuteen.

– Starlink: SpaceX:n rakentama satelliitti-internet-konstellaation, joka tarjoaa maailmanlaajuisen laajakaistapeiton.

– Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohta: Yhdysvaltain avaruusjoukkojen tukikohta, joka sijaitsee Kalifornian Lompocista luoteeseen.

– Orbitaalinen laukaisu: Prosessi, jossa raketti tai avaruusalus lähetetään kiertoradalle taivaankappaleen ympärillä.

Lähteet:

– SpaceX (ei URL-osoitetta)

– Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohta (ei URL-osoitetta)