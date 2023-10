Korkean punasiirtymän aktiiviset galaksit haastavat supermassiivisten mustien aukkojen nykyisen ymmärtämisen

By

Äskettäisessä tutkimuksessa tähtitieteilijät ovat käyttäneet James Webbin avaruusteleskoopin (JWST) tietoja tutkiakseen supermassiivisten mustien aukkojen (SMBH) ja niiden isäntägalaksien välistä suhdetta suurilla punasiirtymillä. Nämä kaukaiset, varhaisen universumin SMBH:t tarjoavat oivalluksia näiden kosmisten petojen muodostumiseen ja kasvuun.

Yksi avainkysymyksistä pk-yritysten ymmärtämisessä on niiden alkuperä. Tähtitieteilijät kiistelevät edelleen siitä, muodostuvatko nämä mustat aukot massiivisten tähtien pienimassaisista jäännöksistä vai raskaampien suoraan romahtaneiden mustien aukkojen romahtamisesta. "Ylimassiivisen" SMBH:n löytäminen JWST:n kanssa viittaa raskaan siemenalkuperän mahdollisuuteen, mutta tämän vahvistamiseksi tarvitaan lisää populaatioon perustuvia tutkimuksia.

Toinen arvoitus on tiukka korrelaatio SMBH:n massan ja isäntägalaksin tähtien massan välillä. Tämä korrelaatio havaitaan läheisissä järjestelmissä, mutta sen tutkiminen suurella punasiirtymällä on ollut haastavaa, koska lisääntyvien SMBH:iden kirkkaus on niiden isäntägalakseihin verrattuna. JWST:n herkkyyden ansiosta tähtitieteilijät voivat kuitenkin nyt tutkia tätä suhdetta suurilla punasiirtymillä.

Tämän tutkimuksen kirjoittajat kokosivat JWST-tiedoista otoksen 23 korkean punasiirtymän SMBH:sta. Jokainen lähde valittiin leveän Hα-viivan läsnäolon perusteella, mikä osoittaa lisääntyvän SMBH:n läsnäolon. Tulokset osoittivat, että SMBH-massan ja galaksin massan välinen suhde suurilla punasiirtymillä eroaa merkittävästi paikallisesta suhteesta.

Tärkeää on, että suuren punasiirtymän mustien aukkojen on havaittu olevan paljon massiivisempia isäntägalakseihinsa verrattuna kuin mitä paikallisuniversumissa havaitaan. Tämä havainto haastaa nykyisen ymmärryksemme SMBH:iden ja niiden isäntägalaksien yhteisevoluutiosta.

Tämän korkean punasiirtymän suhteen vaikutukset ovat merkittäviä. Se viittaa siihen, että korkealla punasiirtymällä on enemmän SMBH:ita kuin aiemmin odotettiin. Tutkimus korostaa myös mahdollisuuksia suhteellisen pieniin isäntägalaksiin isännöidä massiivisia SMBH:ita, jotka JWST voi nähdä.

Tämä tutkimus tarjoaa uusia näkemyksiä supermassiivisten mustien aukkojen muodostumisesta ja kasvusta sekä niiden suhteesta isäntägalakseihinsa. Se avaa mahdollisuuksia lisätutkimuksille, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin näiden kosmisten petojen alkuperää ja niiden vaikutusta galaksien evoluutioon.

Lähteet:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Aktiiviset galaksit z = 4 − 7 rikkovat paikallista MBH− Mgal -suhdetta > 3σ: Vaikutukset pienimassaisiin mustiin aukkoihin ja kylvömalleihin. Lähetetty ApJL:lle.