Tähtitieteilijät löytävät uuden menetelmän maailmankaikkeuden laajenemisnopeuden mittaamiseen

Tähtitieteilijät ovat pitkään yrittäneet ymmärtää maailmankaikkeuden laajenemisnopeutta, mutta ovat havainneet suuren eron mittauksissaan. Suoralla menetelmällä mitata laajenemisnopeus tarkkailemalla, kuinka esineet näyttävät jatkuvasti vetäytyvän meiltä, ​​antaa noin 9 % korkeampia tuloksia kuin varhaisen universumin signaaleja tutkimalla saadut arvot. Tämä ristiriita on herättänyt huolta ja johtanut universumin ymmärryksemme uudelleenarviointiin.

Tämän ongelman voittamiseksi tutkijat ovat etsineet uusia tapoja mitata laajenemisnopeutta tarkemmin. Yksi mahdollinen ratkaisu on tutkia "standardikynttilät", kuten tyypin Ia supernovat, joilla on tunnetut luontaiset ominaisuudet. Näiden harvinaisten tapahtumien tarkkaileminen äärimmäisiltä etäisyyksiltä on kuitenkin ollut haaste.

Onneksi läpimurto on tehty. Tohtori Brenda Frye ja hänen tiiminsä ovat äskettäin löytäneet tyypin Ia supernovan, joka ilmestyi kolminkertaiseksi etualalla olevan galaksijoukon luomassa gravitaatiolinssissä. Tämä ainutlaatuinen havainto tarjoaa mahdollisuuden mitata laajenemisnopeutta tarkemmin kuin koskaan ennen.

Tyypin Ia supernovat ovat erityisen hyödyllisiä etäisyysmittauksissa niiden kirkkauden ja standardiominaisuuksien vuoksi. Analysoimalla Ia-tyypin supernovan valokäyrää ja määrittämällä sen punasiirtymän tähtitieteilijät voivat määrittää sen etäisyyden ja käyttää sitä mittaamaan suoraan laajenemisnopeutta.

Gravitaatiolinssi, valon taivutus etualan massan läsnä ollessa, voi tarjota vielä arvokkaampaa tietoa. Kun massiivinen etualalla oleva objekti suurentaa taustagalaksia linssin avulla, linssissä olevien kuvien mahdollisten ohimenevien tapahtumien gravitaatioaikaviiveen mittauksia voidaan käyttää laajenemisnopeuden arvioimiseen.

Voimakkaan gravitaatiolinssin löytäminen, joka suurentaa kaukaisia, massiivisia ja tähtiä muodostavia galakseja sisältävää aluetta, tarjoaa suuren lupauksen universumin laajenemisnopeuden ymmärtämiselle. Ajan mittaan tehtävät lisähavainnot ja mittaukset voivat tarjota ratkaisevan tärkeitä näkemyksiä tästä kosmologian perustavanlaatuisesta näkökulmasta.

Lähde: Scientific American, Space.com