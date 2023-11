James Webb -avaruusteleskooppi: Exoplaneetan ilmakehän salaisuuksien paljastaminen

By

Eksoplaneetoista on tullut puheenaihe viime aikoina, varsinkin kun lisäämme sekoitukseen ripauksen James Webbin avaruusteleskooppia (JWST). Uskomatonta on, että olemme itse asiassa löytäneet hämmästyttävän määrän eksoplaneettoja – huimat 5,539 1992, ja lisää varmistuu joka päivä! Kuka olisi uskonut, että ensimmäinen eksoplaneetta löydettiin vuonna XNUMX ja nyt tiedämme yli viidestä ja puolesta TUHASTA planeettasta, jotka kiertävät muita tähtijärjestelmiä?

Äskettäin joukko pelottomia tähtitieteilijöitä tutki lähemmin yhtä kiehtovaa eksoplaneettaa nimeltä WASP-107b käyttämällä tehokasta JWST:tä. Tämä kaasumainen eksoplaneetta, jonka massa on samanlainen kuin Neptunus, mutta jonka halkaisija on verrattavissa Jupiteriin, sijaitsee Neitsyen tähdistössä, noin 200 valovuoden päässä meistä. Sen erottaa sen harvinaisuus – pörröinen ilmapiiri aivan toisin kuin aurinkokuntamme.

JWST:ssä olevan Mid-Infrared Instrumentin (MIRI) ansiosta tiimi pystyi sukeltamaan syvemmälle WASP-107b:n ilmakehän mysteereihin. Tämän eksoottisen eksoplaneetan ohuen pörröinen ilmakehän ansiosta isäntätähden fotonit pääsivät tunkeutumaan pidemmälle paljastaen kiehtovia yksityiskohtia. Tutkijat löysivät todisteita vesihöyrystä, rikkidioksidista ja jopa pilvistä, jotka koostuivat pienistä silikaattihiukkasista – hiekan pääkomponenteista. On kiehtovaa huomata, että nämä WASP-107b:n pilvet käyvät läpi jatkuvan sateen, haihtumisen ja uudelleenmuodostumisen syklin noin 500 asteen äärilämpötilojen vuoksi.

Kummallista kyllä, tiimi teki myös yllättävän löydön – metaanin puuttumisen eksoplaneetan ilmakehässä. Tämä havainto viittaa siihen, että ilmapiiri saattaa olla lämpimämpi kuin alun perin uskottiin. WASP-107b:llä tehdyt tutkimukset paljastavat eksoplaneettojen ilmakehän monimutkaisen luonteen ja valaisevat vieraissa maailmoissa tapahtuvia monimutkaisia ​​kemiallisia vuorovaikutuksia.

James Webbin avaruusteleskooppi yhdistettynä merkittävään MIRI-instrumenttiin mullistaa ymmärryksemme eksoplaneetoista ja planeettojen evoluutiosta. Ilman näitä huipputeknologioita pysyisimme pimeässä kaukaisten maailmojen ilmapiirien hämmästyttävästä monimuotoisuudesta ja monimutkaisuudesta.

FAQ:

K: Mitä eksoplaneetat ovat?

V: Eksoplaneetat ovat planeettoja, jotka kiertävät muita tähtiä kuin aurinkoamme.

K: Kuinka monta eksoplaneettaa on löydetty?

V: Tähän mennessä on tunnistettu yli 5,539 XNUMX eksoplaneettaa.

K: Mikä James Webb -avaruusteleskooppi on?

V: James Webb Space Telescope (JWST) on tehokas avaruusobservatorio, joka on suunniteltu tutkimaan maailmankaikkeutta ja eksoplaneettoja.

K: Mikä on MIRI?

V: Mid-Infrared Instrument (MIRI) on yksi James Webb -avaruusteleskoopin tieteellisistä laitteista, joka on räätälöity tarkkailemaan taivaankappaleiden lähettämää infrapunavaloa.