Eksoplaneetan yläilmakehästä löydetty kvartsin nanokiteitä

By

Tuoreessa tutkimuksessa, jossa käytettiin James Webbin avaruusteleskoopin tietoja, on tunnistettu kvartsin nanokiteiden esiintyminen eksoplaneetan WASP-17 b yläilmakehässä. Tämä noin 1,324 XNUMX valovuoden etäisyydellä Maasta sijaitseva eksoplaneetta on luokiteltu "punneksi" kuumaksi Jupiteriksi sen lyhyen kiertoradan ja äärimmäisten lämpötilojen vuoksi. Kvartsin löytö eksoplaneetan ilmakehästä on ainutlaatuinen, sillä aikaisemmat havainnot ovat osoittaneet sen sijaan runsaasti magnesiumia sisältäviä silikaatteja.

WASP-17 b:n ilmakehässä löydettyjen kvartsin nanokiteiden halkaisija on vain 10 nanometriä, mikä on huomattavasti pienempi kuin maapallolta löydetyt kvartsikiteet. Eksoplaneetan ilmakehän korkea lämpötila ja matala paine mahdollistavat kiinteiden kiteiden muodostumisen suoraan kaasusta ilman nestefaasia.

WASP-17 b tunnetaan myös taaksepäin suuntautuvasta kiertoradastaan ​​ja asemastaan ​​yhtenä turvonneimmista koskaan löydetyistä eksoplaneetoista. Planeetan massa on pienempi kuin Jupiter, mutta sen tilavuus on paljon suurempi, ja sen koostumus koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista.

Tutkijat työskentelevät edelleen selvittääkseen kvartsin määrää WASP-17 b:n ilmakehässä ja pilvien aktiivisuutta. Näiden kvartsin nanokiteiden läsnäolo voisi tarjota arvokkaita näkemyksiä eksoplaneettojen ilmakehän muodostumisesta ja kehityksestä.

Tämä tutkimus suoritettiin osana Webb Guaranteed Time Observation -ohjelmaa ja Deep Reconnaissance of Exoplanet Atmospheres usean instrumentin spektroskopiatutkimusta. Näiden tutkimusten tavoitteena on suorittaa yksityiskohtaisia ​​analyyseja eri luokkiin kuuluvista eksoplaneetoista parantaaksemme ymmärrystämme näistä kaukaisista maailmoista.

Lähteet:

– The Astrophysical Journal Letters

– Universumi tänään