Mitsubishi Heavy Industries lanseeraa XRISM- ja SLIM-mallin H-IIA F47 Rocketissa

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) käynnisti onnistuneesti X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) ja Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) Tanegashiman avaruuskeskus. Laukaisu tapahtui klo 8 42 Japanin normaaliaikaa. Molemmat tehtävät erosivat kantoraketista suunnitellusti.

XRISM on Japanin avaruusjärjestö JAXA:n johtama merkittävä tehtävä, joka keskittyy taivaankappaleiden röntgensäteilyn tutkimiseen. Sen ensisijainen tavoite on ymmärtää paremmin maailmankaikkeuden rakennetta ja kehitystä tarkkailemalla röntgensäteitä mustista aukoista, neutronitähdistä ja galaksiklustereista. XRISM yhdistää kuvantamisen ja spektroskopian tarjotakseen uraauurtavia näkemyksiä eri tieteenaloista.

SLIM puolestaan ​​pyrkii tutkimaan Kuun pintaa ja osoittamaan tarkkoja laskeutumiskykyjä. Saavuttamalla korkean tarkkuuden kuuhun laskeutumisissa SLIM voi tasoittaa tietä kohdistetuille tieteellisille tutkimuksille ja tulevien miehitettyjen ja miehittämättömien laskeutujien turvalliselle sijoittamiselle kiinnostaville alueille. Tehtävä sisältää kehittyneet opastus-, navigointi- ja ohjausteknologiat esteiden välttämiseksi laskeutumisen aikana.

SLIM:n suunniteltu laskeutumispaikka on Procellarum KREEP Terrane -alue Kuussa, joka on tieteellisesti mielenkiintoinen, koska siellä on tiettyjä kuun kiviä, jotka tarjoavat näkemyksiä Kuun vulkaanisesta toiminnasta ja geologisesta historiasta. SLIM:n kompakti muotoilu esittelee JAXA:n painotusta tehokkaisiin ja älykkäisiin tutkimustehtäviin, ja se toimii mallina tuleville pienimuotoisille kuun tehtäville.

Kaiken kaikkiaan onnistunut XRISM- ja SLIM-julkaisu merkitsee merkittävää edistystä taivaankappaleiden röntgensäteilyn ymmärtämisessä ja Kuun pinnan tutkimisessa tarkan laskeutumiskyvyn avulla.

Määritelmät:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, avaruustehtävä, joka keskittyy taivaankappaleiden röntgensäteilyn tutkimiseen.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, tehtävä, jonka tarkoituksena on osoittaa tarkkoja laskeutumiskykyjä Kuuhun.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, Japan Aerospace Exploration Agency, japanilainen avaruusvirasto, joka vastaa erilaisista toiminnoista, jotka liittyvät ilmailututkimukseen, teknologian kehittämiseen ja satelliittien lähettämiseen kiertoradalle.

Lähteet:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)