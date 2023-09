Japani laukaisee raketin kuuhun pyrkiessään laskeutumaan Kuun pinnalle

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) on onnistuneesti laukaistanut raketin kuuhun tavoitteenaan tulla viides maa, joka on saavuttanut laskeutumisen Kuuhun. H-IIA-raketti nousi Tanegashiman avaruuskeskuksesta useiden sääolosuhteiden vuoksi viivästyneiden jälkeen. Raketissa oli Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ja X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), jotka molemmat erottuivat onnistuneesti laukaisun jälkeen.

Kuuhun laskeutuva SLIM pyrkii laskeutumaan tarkalla tarkkuudella 100 metrin etäisyydelle kohteestaan ​​yleisen kuuhun laskeutumisen sijaan. JAXA toivoo, että tämä demonstraatio avaa ovia uusille laskeutumismenetelmille tulevissa kuulennoissa ja mahdollisesti muilla planeetoilla. SLIM:n odotetaan saavuttavan Kuun vuoden 2024 alussa polttoainetehokkaan reittinsä ansiosta.

Jos Japani onnistuu, se liittyy Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja Intian joukkoon yhtenä kuun pinnalle laskeutuneista maista. Intiasta tuli äskettäin neljäs maa, joka on saavuttanut laskeutumisen Kuuhun, erityisesti kuun etelänavan alueelle.

SLIM:n lisäksi XRISM-tehtävä on asetettu suorittamaan havaintoja avaruusobservatoriona. Teleskoopilla, röntgenkuvantimella ja spektrometrillä varustettu XRISM mittaa elementtejä tähtissä ja galakseissa ja tutkii avaruusplasmaa. Tehtävän tavoitteena on tarjota ennennäkemättömiä yksityiskohtia taivaankappaleiden muodostamien laajamittaisten rakenteiden muodostumisesta.

Tämä ei ole Japanin ensimmäinen yritys laskeutua kuuhun. Maa käynnisti aiemmin OMOTENASHI-operaation yhteistyössä NASAn Artemis I -operaation kanssa, mutta viestintä katkesi, mikä johti talteenottooperaatioiden pesuun. Toinen Hakuto-R:n yksityinen tehtävä ei myöskään onnistunut laskeutumaan.

