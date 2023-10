James Webb -avaruusteleskooppi löysi Jupiterin kokoisia planeettapareja, jotka ajautuvat avaruudessa

By

James Webb Space Telescope (JWST) on tehnyt toisen merkittävän löydön avaruuden syvyyksissä. Tähtitieteilijät osoittivat kaukoputken Orionin sumua kohti ja löysivät massiivisia planeettoja, jotka haastavat fysiikan lait. Noin 80 Jupiterin kokoista planeettaa havaittiin, jotka kelluivat vapaasti avaruudessa ilman painovoiman kiinnittymistä tähteen. JuMBOiksi (Jupiter Mass Binary Objects) kutsutut taivaankappaleet näyttävät liikkuvan yhdessä.

Tiedemiehet spekuloivat, että nämä planeetat muodostuivat alun perin lähellä tähtiä, mutta pakenivat myöhemmin avoimeen avaruuteen. Kaasufysiikka osoittaa, että Jupiterin massaisten esineiden ei pitäisi pystyä muodostumaan itsenäisesti, ja vaikka yksittäiset planeetat voidaan karkottaa tähtijärjestelmistä, kysymys jää siitä, kuinka planeettapareja voidaan sinkoutua samanaikaisesti. Mark McCaughrean, Euroopan avaruusjärjestön vanhempi tieteellinen neuvonantaja, myöntää, että vastaus välttelee tutkijoita ja pyytää teoreettista panosta mysteerin ratkaisemiseen.

Orionin sumu, joka tunnetaan myös nimellä M42, on lähellä oleva tähtitarha ja tuottelias tähtitieteellisen toiminnan lähde. Tämä Orionin "miekan" päässä sijaitseva kirkas sumu kattaa useita valovuosia, ja sen loisto on velkaa Trapeziumille, neljän keskeisen tähden ryhmälle. Sumussa on lukuisia erikokoisia tähtiä, 40 kertaa aurinkoa massiivisemmista tähdistä alle 0.1 kertaa sen kokoisiin tähtiin.

Näiden epätavallisten kaasujättijärjestelmien löytö Orion-sumusta on herättänyt suurta kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa. Tri Heidi Hammel, JWST:n parissa työskentelevä monialainen tiedemies, ilmaisi tämän havainnon mahdollisen merkityksen. Nykyiset planeettajärjestelmän muodostumismallit eivät ennusta planeettojen binääriparien sinkoamista. Tohtori Hammel kuitenkin ehdottaa mahdollisuutta, että kaikki tähtiä muodostavat alueet voivat isännöidä näitä kaksoisjupitereita, kaksois-Neptunuksia ja jopa kaksoismaapalloja, eivätkä aiemmat kaukoputket ole ehkä olleet tarpeeksi tehokkaita havaitsemaan niitä.

Tämän uusimman löydön tutkimiseen ja koko Orion-sumun ihmeisiin tutustumiseksi Euroopan avaruusjärjestö tarjoaa interaktiivisen ESASky-työkalun.

