NASAn tutkimuksen paljastamia uusia näkemyksiä gammasädepurkausten alkuperästä

By

NASAn äskettäin tekemässä tutkimuksessa tutkijaryhmä on tehnyt uraauurtavan löydön gammapurkausten (GRB) alkuperästä. Tarkkailemalla poikkeuksellisen kirkasta GRB:tä, joka tunnetaan nimellä GRB 230307A, käyttämällä erilaisia ​​avaruudessa ja maassa sijaitsevia teleskooppeja, kuten NASA:n James Webb -avaruusteleskooppia, Fermi Gamma-ray -avaruusteleskooppia ja Neil Gehrels Swift -observatoriota, tutkijat ovat saaneet uusia näkemyksiä merkittävästä ilmiöstä. .

Tutkimuksessa tutkittiin neutronitähtien sulautumisen seurauksia, jotka olivat gammapurkauksen aiheuttaneen räjähdyksen lähteitä. NASAn James Webb -avaruusteleskoopin tekemien havaintojen avulla tutkijat pystyivät havaitsemaan kemiallisen alkuaineen telluurin esiintymisen räjähdyksen jäänteissä. Tämä löytö tarjoaa ratkaisevaa tietoa neutronitähtien sulautumisen aikana muodostuneen kilonovan koostumuksesta.

Tutkimuksen johtava kirjoittaja Andrew Levan korosti James Webbin avaruusteleskoopin merkitystä universumin elementtien muodostumisen ymmärtämisen edistämisessä. Tunnistamalla fuusiossa mukana olevien neutronitähtien sijainnit, tutkimus paljasti, että ne asuivat spiraaligalaksissa noin 120,000 XNUMX valovuoden päässä fuusiopaikasta.

Vaikka neutronitähtien sulautumisesta johtuvat kilonovatapahtumat ovat harvinaisia ​​ja haastavia havaita, tämän tutkimuksen tulokset valaisevat näiden tapahtumien luonnetta ja ominaisuuksia. Lisäksi tutkimus tarjoaa vahvaa näyttöä tukemaan pitkäaikaista hypoteesia, että raskaita elementtejä raudan ulkopuolelta syntyy neutronitähtien sulautumisesta.

Tämä yhteistyö, jossa oli mukana useita teleskooppeja sekä avaruudessa että maassa, antoi tutkijoille mahdollisuuden kerätä runsaasti tietoa GRB 230307A:sta. Tutkimuksen tulokset korostavat James Webb -avaruusteleskoopin ja tulevien instrumenttien, kuten Nancy Gracen roomalaisen avaruusteleskoopin, mullistavaa roolia universumin ymmärryksen parantamisessa, erityisesti mahdollistamalla harvinaisten tapahtumien, kuten kilonovaen ja niiden elementtien tutkimisen. tuottaa.

UKK

K: Mikä on gammapurske?



V: Gammapurske on erittäin energinen räjähdys, joka vapauttaa voimakkaan gammasäteilypurskeen.

K: Mikä on kilonova?



V: Kilonova on neutronitähtien sulautumisen räjähdysmäinen jälki, jolle on ominaista raskaiden alkuaineiden tuotanto.

K: Miten NASA:n James Webb -avaruusteleskooppi vaikutti tutkimukseen?



V: NASAn James Webb -avaruusteleskoopilla oli ratkaiseva rooli telluurin, alkuaineen, läsnäolon havaitsemisessa neutronitähtien sulautumisen räjähdyksen jäännöksissä, mikä antoi näkemyksiä kilonovan koostumuksesta.

K: Mitä todisteita tutkimus tarjosi raskaiden alkuaineiden luomisesta raudan lisäksi?



V: Tutkimus tarjosi vahvaa näyttöä siitä, että neutronitähtien fuusiot ovat mahdollisia lähteitä raskaiden alkuaineiden syntymiselle raudan lisäksi.

K: Kuinka kaukana oli spiraaligalaksi, jossa sulautumiseen osallistuneet neutronitähdet asuivat?



V: Neutronitähdet sijaitsivat noin 120,000 XNUMX valovuoden päässä sulautumispaikasta spiraaligalaksissa.

Lähteet:

NASA – www.nasa.gov