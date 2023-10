NASAn James Webb -avaruusteleskooppi paljastaa uuden suihkuvirran Jupiterin päiväntasaajalla

By

James Webbin avaruusteleskooppi (JWST) ei ole vain tarjonnut upeita kuvia universumistamme, vaan se on myös antanut meille uusia näkemyksiä omasta aurinkokunnastamme. Sen lisäksi, että JWST on ottanut henkeäsalpaavia kuvia planeetan naapureistamme, se on äskettäin löytänyt nopean suihkuvirran Jupiterilta, planeetalta, jonka luulimme tuntevamme hyvin.

JWST:n viime vuonna ottamat kuvat esittelivät Jupiterin suihkuvirtaa, joka on yli 3,000 mailia leveä ja kulkee noin 320 mph:n nopeudella. Tämä uusi löytö yllätti tutkijat ja korosti sitä tosiasiaa, että Jupiterin pilvistä ja tuulista on vielä paljon opittavaa.

Tämän Jupiterin päiväntasaajan yläpuolella sijaitsevan suihkuvirran läsnäolo voi tarjota arvokasta tietoa planeetan myrskyisestä ilmakehästä. Analysoimalla kuvia ja seuraamalla planeetan nopean pyörimisen piirteitä tutkijat toivovat saavansa selkeämmän käsityksen tämän kaasujättiläisen monimutkaisista sääkuvioista.

JWST:n Jupiterin ilmakehän havaintoja verrataan Hubble-avaruusteleskoopin tietoihin, jotta saadaan kattavampi käsitys planeetan sääjärjestelmistä. Tämä vertailu auttaa tutkijoita määrittämään, kuinka tuulen nopeudet muuttuvat korkeuden mukaan, ja luovat tuulen leikkauksia, jotka ovat tuulen nopeuden gradientteja lyhyillä etäisyyksillä.

Tutkimalla suihkuvirtaa ja muita alueen myrskyjä tutkijat uskovat voivansa luoda perustan tuleville havainnoille ja mahdollisesti ennustaa, kuinka suihkuvirta vaihtelee tulevina vuosina.

Tämä löytö korostaa JWST:n voimaa tutkia universumimme kaukaisia ​​osia, mutta myös paljastaa uusia ihmeitä omassa kosmisessa ympäristössämme.

Lähteet:

– NASAn James Webb -avaruusteleskooppi havaitsee ensimmäisen todisteen hiilestä Jupiterin jäisellä kuulla Europa, NASA/JPL-Caltech – julkaistu Space.comissa 1. lokakuuta 22

- NASAn James Webb -avaruusteleskooppi paljastaa nopean suihkuvirran Jupiterin päiväntasaajan vyöhykkeellä, ESA/STScI - julkaistu SciTechDailyssa 21. lokakuuta 2022