Uusia oivalluksia: Linnunradan galaksimme sydämessä olevan upean tähtimuodostelman paljastaminen

Poikkeuksellinen tähtienmuodostuksen alue, jota peittää tiheä pöly, on löydetty vain 300 valovuoden päässä Linnunrata-galaksimme ytimessä sijaitsevasta supermassiivisesta mustasta aukosta. James Webbin avaruusteleskoopin (JWST) uraauurtavien ominaisuuksien ansiosta tämä valloittava panoraama on kuvattu kaikessa loistossaan.

Jousimies C:ksi nimetty tämä tähtienmuodostusalue häikäisee 500,000 30 kimaltelevan tähden häikäisevällä näytöllä eteerisen sinisen luminesenssin taustalla. Tämän taivaallisen ihmeen kruunujalokivi on yhdistelmä vauvatähtiä, jotka tunnetaan prototähdinä, kätkeytyneenä pieneen joukkoon, joka näkyy kuvan vasemmalla puolella. Niiden joukossa on syntymässä oleva tähti, joka on jo kerännyt aurinkoamme XNUMX kertaa suuremman massan, mikä vihjaa sen kohtalosta supernovana muutaman miljoonan vuoden kuluttua.

Tähdet syntyvät kylmän, tiheän molekyylivedyn ryhmiin, jotka alistuvat painovoiman vetovoimaan ja romahtavat itsensä päälle. Nämä klusterit ovat peitetty tähtienvälisellä pölyllä, mikä auttaa pitämään lämpötilat lähellä absoluuttista nollaa. Joillakin alueilla pöly on niin syvästi peitetty, että jopa JWST:n huippumoderni infrapunanäkö yrittää tunkeutua niiden läpinäkymättömyyteen. Näissä kosmisissa pilvissä on kuitenkin alkuvaiheessa olevia tähtiä, jotka ovat muodostumisen varhaisessa vaiheessa, kuten tässä kuvassa esitelty protoklusteri, jossa niiden tuulet ovat karkoittaneet ympäröivän pölyn paljastaen niiden loistavan olemassaolon.

Tätä lumoavaa JWST-kuvaa Sagittarius C:stä, jonka Galaktisessa keskuksessa tähtien muodostumista tutkiva kansainvälinen tiimi tutkii, johtaa Samuel Crowe, Virginian yliopiston perustutkinto-opiskelija. Crowe korostaa JWST:n valtavan 6.5 metrin peilin, suurimman koskaan laukaisuun avaruusteleskoopin, poikkeuksellista resoluutiota ja herkkyyttä, mikä on mahdollistanut lukuisten uusien ominaisuuksien löytämisen.

Yksi silmiinpistävä paljastus on prototähdistä lähtevien ulosvirtausten läsnäolo, jotka säteilevät tulista luminesenssia varjoisen molekyylivetypilven taustaa vasten. Tämän synkän pilven yläpuolella on etualalla tähtiä, kun taas alareunassa ionisoidun vedyn valaistut osat hohtavat loistavasti muiden nuorten massiivisten tähtien ultraviolettivalon vaikutuksesta. Vaikka aiemmat tutkimukset olivat havainneet tämän ionisoituneen vedyn, tämän alueen suuri mittakaava, joka kattaa JWST:n vangitseman 25 valovuoden, on hämmästyttänyt tiedeyhteisöä. Crowe aikoo sukeltaa syvemmälle tähän kiehtovaan löydöön ja tutkia arvoituksellisia "neuloja", jotka tunkeutuvat ionisoidun kaasun läpi näennäisesti satunnaisissa suuntauksissa.

Noin 26,000 XNUMX valovuoden päässä meistä sijaitseva Galaktinen keskus on kiehtova kohde JWST:tä käyttäville tähtitieteilijöille sen huomattavan tähtienmuodostuskonsentraation vuoksi. Galaktisella keskuksella on joitain yhtäläisyyksiä JWST:n löytämien pian alkuräjähdyksen jälkeen muodostuneiden galaksien kanssa, jotka näyttävät odotettua kirkkaammilta. Yksi selitys tälle ilmiölle on, että ne kasvattavat massiivisempia tähtiä kuin vanhemmat galaksit.

Galaktisen keskuksen intensiivinen tutkiminen antaa tähtitieteilijöille mahdollisuuden tutkia vallitsevia teorioita tähtien muodostumisesta vaikeimmissa olosuhteissa. He pyrkivät ymmärtämään, syntyvätkö massiiviset tähdet todennäköisemmin galaktisen ytimen tähtien synnyttäville alueille vai Linnunradan spiraalihaarojen laitamille. Tyypillisesti tähtiä muodostavat sumut tuottavat suuremman osan vähiten massiivisista tähdistä, joita kutsutaan M-kääpiöiksi, ja syntyvyys laskee tähtien massan kasvaessa. Näin ollen Linnunradassa on vain kourallinen massiivisimpia tähtiä, jotka ovat satoja kertoja aurinkomme massasta.

Tämä kuvio, joka tunnetaan nimellä tähtien alkumassafunktio (IMF), hämmentää tähtitieteilijöitä, jotka eivät vielä ole täysin ymmärtäneet sen hallintamekanismeja. Galaktisessa keskuksessa havaittu intensiivinen tähtienmuodostus on kuitenkin mahdollista, että IMF saattaa häiriintyä, mikä suosii massiivisten tähtien muodostumista. Jos tämä pitää paikkansa, se voisi koskea myös varhaisimpia galakseja. Korkeampi IMF voisi selventää näiden galaksien poikkeuksellista kirkkautta, sillä massiivimmat tähdet säteilevät kirkkainta valoa.

"Galaktinen keskus on tungosta, myrskyisä paikka", huomautti Rubén Fedriani Instituto Astrofísica de Andalucíasta Espanjasta. "On myrskyisiä, magnetoituneita kaasupilviä, jotka muodostavat tähtiä, jotka sitten vaikuttavat ympäröivään kaasuun ulosvirtaavilla tuulilla, suihkuilla ja säteilyllä. Webb on toimittanut meille paljon tietoa tästä äärimmäisestä ympäristöstä, ja olemme vasta alkamassa kaivaa sitä."

FAQ:

K: Mikä James Webb -avaruusteleskooppi on?

V: James Webb Space Telescope (JWST) on suurin koskaan laukaistu avaruusteleskooppi. Se on tunnettu erinomaisesta resoluutiostaan ​​ja herkkyydestään, minkä ansiosta tähtitieteilijät voivat ottaa kiehtovia kuvia ja kerätä arvokasta tietoa.

K: Miten tähdet muodostuvat?

V: Tähdet muodostuvat kylmän, tiheän molekyylivedyn möykkyihin, jotka romahtavat painovoiman vaikutuksesta. Näissä möykkyissä on runsaasti tähtienvälistä pölyä, joka auttaa säätelemään lämpötiloja tähtien muodostumisprosessin aikana.

K: Mikä Galaktinen keskus on?

V: Galaktinen keskus viittaa intensiiviseen, vilkkaaseen alueeseen Linnunrata-galaksimme ytimessä. Se on valtavan tähtien muodostumisen alue, ja se toimii testausalustana meidän ymmärryksellemme tähtien syntymisestä ja evoluutiosta.

K: Mikä on tähtien alkumassafunktio (IMF)?

V: Tähtien alkumassafunktio (IMF) on kuvio, joka kuvaa tähtien massojen jakautumista niiden muodostumishetkellä. Se paljastaa eri massaisten tähtien suhteellisen tiheyden ja antaa käsityksen tähtien muodostumista ohjaavista mekanismeista.

K: Kuinka kaukana Galaktinen keskus on Maasta?

V: Galaktinen keskus sijaitsee noin 26,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta.