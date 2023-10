James Webb -teleskooppi löytää kvartsin nanokiteitä kaukaisesta eksoplaneettasta

James Webb -avaruusteleskooppi, NASAn avaruustutkimuksen tärkeä työkalu, on tehnyt merkittävän löydön WASP-17 b:n korkeissa pilvissä, jotka sijaitsevat noin 1300 valovuoden päässä Maasta. Ensimmäistä kertaa piidioksidin (SiO2) hiukkasia, erityisesti kvartsin nanokiteitä, on havaittu eksoplaneetan ilmakehästä. Tämä läpimurtohavainto valaisee kaukaisten taivaankappaleiden koostumusta ja ominaisuuksia.

WASP-17 b on kuuma Jupiterin kaltainen eksoplaneetta, jonka massa on noin seitsemän kertaa Jupiterin massa. Sen ilmakehä koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista, kuten Jupiter. James Webb -teleskoopin keski-infrapunainstrumentilla (MIRI) oli ratkaiseva rooli eksoplaneetan kuvien ottamisessa ja tämän uraauurtavan tutkimuksen helpottamisessa. MIRI:n analyysi paljasti hiilidioksidin, vesihöyryn ja, mikä on huomattavaa, puhtaiden kvartsikiteiden erottuvan absorptiomerkin.

Kvartsikide, joka koostuu piidioksidista, on yhteinen komponentti kaikissa aurinkokunnan kivisissä taivaankappaleissa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun kvartsin nanokiteitä on havaittu eksoplaneetan ilmakehässä. Kiteillä on terävä kuusikulmainen prismarakenne, ja jokainen kide on kooltaan 10 nanometriä.

Vaikka tutkijat alun perin odottivat löytävänsä magnesiumsilikaatteja, tämä löytö paljastaa silikaattirakeiden muodostumisen varhaiset vaiheet WASP-17 b:ssä. Näiden silikaattirakeiden odotetaan kehittyvän edelleen ja mahdollisesti muodostavan suurempia silikaattirakeita, joita löytyy viileämmiltä eksoplaneetoilta ja ruskeilta kääpiöiltä.

Tämä James Webb -teleskoopin merkittävä havainto avaa uusia väyliä planeettojen ja taivaankappaleiden koostumuksen ja muodostumisen tutkimiseen universumissamme. Tutkijat odottavat, että kaukaisten eksoplaneettojen lisäanalyysi antaa arvokkaita näkemyksiä planeettajärjestelmien kehityksestä ja syventää ymmärrystämme universumin historiasta.

Lähteet: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com