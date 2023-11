Äskettäin löydetty muinainen "kosminen viiniköynnös" tarjoaa vihjeitä maailmankaikkeuden varhaiseen muodostumiseen

James Webbin avaruusteleskooppia (JWST) käyttävien tähtitieteilijöiden kiehtova löytö on paljastanut poikkeuksellisen galaksiketjun varhaisesta universumista. "Kosmiksi viiniköynnökseksi" kutsuttu valtava megarakenne voisi tarjota syvällisiä näkemyksiä kosmoksen suurimpien rakenteiden muodostumisesta. Yli 13 miljoonan valovuoden huikean etäisyyden yli ulottuva ja noin 650,000 XNUMX valovuotta leveä kosminen viiniköynnös on vaikuttava kokonaisuus, joka ylittää huomattavasti muut samalla ajanjaksolla havaitut galaksijoukot.

Extended Groth Stripillä, Ursa Majorin ja Boötesin tähtikuvioiden välissä sijaitsevalla alueella, kosminen viiniköynnös tunnistettiin tutkittaessa JWST-havaintoja, jotka kohdistuivat punasiirtymään, ominaisuus, joka osoittaa valon kulkeman matkan laajenevan universumin läpi. Kosmisen viiniköynnöksen jokaisen galaksin lähettämässä valossa punasiirtymä oli noin 3.44, mikä viittaa siihen, että kesti 11–12 miljardia vuotta, ennen kuin säteilevä valo saavutti JWST:n linssin.

Mielenkiintoista on, että tutkijat havaitsivat, että kosmisen viiniköynnöksen kolossaalinen rakenne, jonka arvioitu massa on 260 miljardia aurinkomassaa, kasvaa edelleen. Kaksi sen suurimmista galaksista on kuitenkin käynyt läpi syvän muodonmuutoksen. Nämä galaksit, kun niitä tutkittiin, osoittivat hiljaisuuden ominaisuuksia, mikä osoitti, että tähtien muodostuminen on vähentynyt merkittävästi tai pysähtynyt kokonaan.

Syy tähän tähtien muodostumisen ennenaikaiseen pysähtymiseen varhaisessa universumissa on edelleen mysteeri. Yksi tutkijoiden ehdottama uskottava selitys on, että galaktiset fuusiot laukaisivat intensiivisiä tähtienmuodostuksen jaksoja, mikä heikensi käytettävissä olevia kaasuja satoja miljoonia vuosia ennen JWST-havaintoja.

Kosmisen viiniköynnöksen löytö ja sen arvoituksellinen piirre lisää JWST-tehtävien aikana tunnistettujen jättimäisten rakenteiden kasvavaa kokoelmaa. Kosmisen viiniköynnöksen tutkimuksella on potentiaalia avata syvällisiä oivalluksia varhaisen universumin muodostumiseen ja luonteeseen. Vaikka monia kysymyksiä herää, tarvitaan lisätutkimusta ja analyyseja tämän muinaisen galaktisen ketjun salaisuuksien tutkimiseksi.

Lähteet:

– LiveScience.com