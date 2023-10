Tutkimus vahvistaa, että Kuun sisäydin on kiinteä, samanlainen kuin rauta

By

Tuoreen tutkijaryhmän tekemä tutkimus on lopullisesti päättänyt, että Kuun sisäydin on kiinteä, ja sen tiheys on samanlainen kuin raudan. Tämä löytö lopettaa tutkijoiden keskuudessa pitkään jatkuneen keskustelun Kuun sisäisen ytimen tilasta ja auttaa ymmärtämään paremmin Kuun ja aurinkokunnan historiaa.

Seismisten tietojen avulla ryhmä analysoi kuun sisäistä koostumusta ja havaitsi, että järistysten synnyttämät akustiset aallot voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä sen sisärakenteesta. Apollo-operaation aikana kerättyjen seismisten tietojen resoluutio ei kuitenkaan riittänyt sisäytimen tilan tarkkaan määrittämiseen. Nykyiset mallit ehdottivat sekä kiinteän sisäytimen että täysin nestemäisen ytimen olevan mahdollisia.

Keskustelun ratkaisemiseksi tutkijat kokosivat tietoja avaruustehtävistä ja kuun laseretäisyyskokeista luodakseen kattavan profiilin Kuun ominaisuuksista. He suorittivat mallinnuksen eri ydintyypeillä määrittääkseen havaintodatalle parhaan vastaavuuden.

Tutkimus teki useita tärkeitä löytöjä. Ensinnäkin mallit, jotka olivat tiiviisti linjassa Kuun tunnettujen ominaisuuksien kanssa, osoittivat aktiivisen kaatumisen sen vaipan sisällä. Tämä toiminta sisältää tiheämmän materiaalin liikkumisen kohti keskustaa, kun taas vähemmän tiheä materiaali nousee ylöspäin, mikä selittää tiettyjen alkuaineiden esiintymisen vulkaanisilla alueilla.

Lisäksi ryhmä havaitsi, että Kuun ydin muistuttaa Maan ydintä, ja siinä on ulompi nestekerros ja kiinteä sisäydin. Heidän mallinnuksensa mukaan ulomman ytimen säde on noin 362 kilometriä (225 mailia), kun taas sisemmän ytimen säde on noin 258 kilometriä (160 mailia), mikä vastaa noin 15 prosenttia Kuun kokonaissäteestä. Sisäytimen tiheydeksi todettiin noin 7,822 XNUMX kiloa kuutiometrissä, mikä vastaa raudan tiheyttä.

Mielenkiintoista on, että NASA Marshall -planeetatieteilijän Renee Weberin johtamassa aiemmassa tutkimuksessa vuonna 2011 tuli samanlainen johtopäätös käyttämällä edistyneitä seismologisia tekniikoita. Ryhmä löysi todisteita kiinteästä sisäytimestä, jonka säde on noin 240 kilometriä ja tiheys noin 8,000 XNUMX kilogrammaa kuutiometriä kohden.

Tutkijat pitävät tuloksiaan vahvistuksena aikaisemmille löydöksille, mikä tukee edelleen Maan kaltaisen ytimen olemassaoloa Kuussa. Tällä löydöllä on merkitystä myös Kuun evoluution ymmärtämiselle, erityisesti sen magneettikentän suhteen, joka alkoi heiketä noin 3.2 miljardia vuotta sitten.

Suunnitelmien palata Kuuhun lähitulevaisuudessa on toivoa näiden löydösten seismiseltä varmentamiselta. Alun perin Nature-lehdessä julkaistu tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä Kuun sisäisestä rakenteesta ja sen roolista varhaisen aurinkokunnan muovaamisessa.

