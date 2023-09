Intian avaruustutkimusorganisaation aurinkotehtävä saavuttaa onnistuneesti Sun-Earth L1 -pisteen

Intian avaruustutkimusorganisaatio (ISRO) ilmoitti, että sen ensimmäinen aurinkotehtävä Aditya-L1 on onnistuneesti suorittanut Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) -liikkeen ja on nyt liikeradalla, joka vie sen Sun-Earth L1 -pisteeseen. . Tämä on viides peräkkäinen kerta, kun ISRO on onnistuneesti siirtänyt kohteen liikeradalla kohti toista taivaankappaletta tai paikkaa avaruudessa.

Aditya-L1-avaruusalus laukaistiin Satish Dhawan -avaruusasemalta Andhra Pradeshissa, ja sen ensisijaisena tavoitteena oli kerätä tieteellistä tietoa ja edistää Intian aurinkotutkimusta. Avaruusalus on varustettu Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS) -laitteella, joka on jo alkanut mittaamaan ylilämpöisiä ja energisiä ioneja ja elektroneja yli 50,000 XNUMX km:n etäisyydellä Maasta. Nämä tiedot auttavat tutkijoita analysoimaan maapalloa ympäröivien hiukkasten käyttäytymistä.

Noin 110 päivän kuluttua avaruusalus ruiskutetaan kiertoradalle Sun-Earth L1 -pisteen ympärillä. ISRO:n onnistunut tehtävä esittelee Intian edistystä avaruusteknologiassa ja sen sitoutumista auringon ja sen vaikutusten tutkimiseen maapallolla.

Lähteet: ISRO, Gadgets 360