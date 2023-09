Veri-aivoesteen odottamattoman roolin paljastaminen muurahaisten käyttäytymisen hallinnassa

By

Tutkijat ovat havainneet, että puuseppämuurahaisten veri-aivoeste (BBB) ​​säätelee aktiivisesti kokonaisten muurahaisyhdyskuntien toiminnan edellyttämää käyttäytymistä. BBB tuottaa entsyymiä nimeltä Juvenile hormone esterase (Jhe), joka hajottaa hormonia nimeltä Juvenile Hormone (JH3). Tämän entsyymin pitoisuuksien vaihtelu BBB:ssä määrittää, tuleeko muurahaisesta metsänhakija vai sotilas.

BBB:n ensisijainen tehtävä on hallita erilaisten aineiden liikkumista aivoissa ja niistä ulos, jotta varmistetaan normaali aivojen toiminta monilla eläimillä, myös muurahaisilla. Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että puuseppämuurahaisten BBB:llä on aktiivinen rooli käyttäytymisen säätelyssä.

Tutkijat havaitsivat, että muurahainen BBB tuottaa tietyn version Jhe-entsyymistä, joka hajottaa JH3:a. Tämän hormonin tiedetään edistävän ravinnonhakukäyttäytymistä sosiaalisten hyönteisten työntekijöiden keskuudessa. JH3:a hajottavan entsyymin tasot BBB:ssä vaihtelevat saman pesäkkeen erityyppisten työmuurahaisten välillä, mikä johtaa erilaisiin JH3-tasoihin aivoissa ja erilaisiin rooleihin pesäkkeessä.

Mielenkiintoista on, että tutkijoilla on myös todisteita siitä, että samankaltaisilla mekanismeilla voi olla rooli hiiren käyttäytymisessä. He havaitsivat, että hiiren BBB-solut ilmentävät hormoneja hajottavia entsyymejä korkeammalla tasolla kuin muut endoteelisolutyypit, mukaan lukien entsyymit, jotka hajottavat testosteronia.

Tämä tutkimus osoittaa, kuinka yksittäinen proteiini, joka ekspressoituu oikeassa paikassa oikeaan aikaan, voi vaikuttaa merkittävästi monimutkaisten yhteiskuntien taustalla olevaan yksilölliseen käyttäytymiseen, ei vain muurahaisissa, vaan mahdollisesti myös muissa organismeissa, mukaan lukien nisäkkäät.

Lisätutkimuksia tarvitaan tämän mekanismin alkuperän ja levinneisyyden ymmärtämiseksi ja sen roolin hallitsemisessa muurahaisten ulkopuolella.

