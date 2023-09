Heliumin yllättävä ja rajoitettu tarjonta

Yhteenveto: Helium, monipuolinen ja ainutlaatuinen alkuaine, on yhä harvinaisempi maapallolla. Huolimatta siitä, että se on maailmankaikkeuden toiseksi runsain alkuaine, sen harvinaisuus planeetallamme johtuu sen keveydestä, joka saa sen pakenemaan avaruuteen. Heliumia saadaan ensisijaisesti sivutuotteena maakaasun louhinnassa. Sen kyky pysyä äärimmäisen kylmänä tekee siitä korvaamattoman arvokkaan erilaisissa sovelluksissa, kuten MRI-laitteiden jäähdytyksessä ja avaruusrakettien voimanlähteenä. Heliumin kysyntä on laajaa, ja se tulee sellaisilta teollisuudenaloilta kuin NASA, lääketeollisuus ja puolustusministeriö. USA:n Federal Helium Reserve, joka vastaa 40 prosentin toimittamisesta maailman heliumista, on epävarma tulevaisuus, koska se voidaan pian myydä yksityiselle teollisuudelle. Muita merkittäviä heliumilähteitä ovat Qatar, Tansania ja Algeria. Arviot vaihtelevat jäljellä olevan heliumin saatavuuden suhteen, ja ennusteet vaihtelevat vain 10 vuodesta jopa 200 vuoteen. Mahdollinen vaikutus teollisuuteen voi olla merkittävä, ja sitä pahentaa heliumin hintojen epävakaa luonne.

Heliumilla, joka on lasten suosima alkuaine korkean äänenvoimakkuuden vuoksi, on monia yllättäviä ominaisuuksia ja sovelluksia. Huolimatta yleisyydestään maailmankaikkeudessa, heliumia on kuitenkin yhä vähemmän maapallolla. Tämä niukkuus johtuu sen kyvystä paeta Maan ilmakehästä sen keveyden vuoksi, mikä tekee siitä ainoan uusiutumattoman luonnonvaran. Heliumin tuotanto tapahtuu radioaktiivisen uraanin ja toriumin luonnollisen hajoamisen kautta, prosessi, joka kestää miljardeja vuosia.

Tällä hetkellä suurin osa heliumista kerätään maanalaisista maakaasutaskuista maakaasun talteenottoprosessin sivutuotteena. Keveytensä vuoksi kaikki karannut helium kuitenkin kelluu lopulta ilmakehämme reunaan ja aurinkotuulen puhaltaa sen pois. USA:n Federal Helium Reserve, joka toimittaa 40 prosenttia maailman heliumista, on epävarmassa tulevaisuudessa, koska se voidaan pian myydä yksityiselle teollisuudelle.

Heliumin ainutlaatuiset ominaisuudet, erityisesti sen kyky pysyä erittäin kylmänä minkä tahansa alkuaineen alhaisimman kiehumispisteen kanssa, tekevät siitä välttämättömän erilaisissa sovelluksissa. Sitä käytetään suprajohtavien magneettien jäähdyttämiseen MRI-koneissa ja polttoaineenlähteenä avaruusraketeissa. Esimerkiksi Sveitsissä sijaitseva Large Hadron Collider vaatii toimiakseen 120 tonnia heliumia viikossa.

Heliumin kysyntä on laajaa eri toimialoilla. NASA ja SpaceX luottavat heliumiin nestemäisten polttoaineiden raketteissa, kun taas lääketeollisuus ja puolustusministeriö ovat myös voimakkaasti riippuvaisia ​​siitä. Heliumin rajallinen tarjonta ja epävarma tulevaisuus asettavat näille teollisuudenaloille merkittäviä haasteita.

Arviot jäljellä olevasta heliumin määrästä vaihtelevat, ja ennusteet vaihtelevat 10 vuodesta jopa 200 vuoteen. Jotkut asiantuntijat korostavat tarvetta lisätä ponnisteluja heliumin kierrätykseen sen käyttöiän pidentämiseksi. Mahdolliset seuraukset teollisuudelle ovat syvällisiä, kun otetaan huomioon heliumin hintojen epävakaus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että heliumin niukkuus maapallolla ja sen keskeinen rooli eri teollisuudenaloilla korostavat vastuullisen käytön ja kierrätystoimien kiireellisyyttä. Federal Helium Reserve -järjestelmään liittyvä epävarmuus ja muiden maiden rajalliset heliumin lähteet tekevät tutkijoille ja poliittisille päättäjille ratkaisevan tärkeitä tämän korvaamattoman elementin tulevaisuuden tarjontaa ja kysyntää.

Määritelmät:

– Helium: Kemiallinen alkuaine, jonka atominumero on 2, joka tunnetaan keveydestä, alhaisesta kiehumispisteestä ja erilaisista sovelluksista teollisuudenaloilla, kuten avaruustutkimuksessa ja lääketieteellisessä kuvantamisessa.

– MRI: Magneettiresonanssikuvaus, lääketieteellinen kuvantamistekniikka, joka käyttää vahvoja magneettikenttiä ja radioaaltoja yksityiskohtaisten kuvien luomiseen kehon sisäisistä rakenteista.

– Federal Helium Reserve: perustettiin Yhdysvaltoihin 1920-luvulla toimittamaan heliumia lyijykyntöihin, ja se vastaa merkittävästä osasta maailman heliumin hankinnasta.

