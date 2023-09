New Yorkin metropolialue uppoaa, tulvariski kasvaa

NASAn Jet Propulsion Laboratoryn ja Rutgersin yliopiston tutkijoiden äskettäinen tutkimus on paljastanut, että New Yorkin suurkaupunkialue on hitaasti vajoamassa, mikä lisää tulvariskiä. Seitsemän vuoden aikana, vuosina 2016–2023, tutkijat havaitsivat, että alue vajoaa keskimäärin 0.06 tuumaa vuodessa. Tutkimuksessa käytettiin interferometristä synteettistä aukkotutkaa mittaamaan maan pystysuuntaista liikettä ja analysoimaan maan topografiaa.

Tutkijat huomauttivat, että suuri osa havaituista uppoamisesta tapahtui alueilla, joilla maaperää oli muunnettu, kuten maankäsittelyn ja kaatopaikkojen rakentamisen seurauksena. Nämä muutokset ovat tehneet myöhempien rakennusten alla olevasta maasta löysemmän ja kokoonpuristuvamman, mikä on johtanut suurempaan uppoamiseen. Tutkimuksessa todettiin, että Arthur Ashe Stadium, joka rakennettiin kaatopaikalle Queensin Flushingin alueelle, uppoaa nopeimmin 0.18 tuumaa vuodessa. Sitä vastoin Queensin Woodsiden kaupunginosa itse asiassa kasvaa 0.27 tuumaa vuodessa.

New York Cityn ulkopuolella Newarkin, Kearnyn ja Harrisonin yhteisöt New Jerseyssä myös todettiin uppoavan, vaikka tutkimuksessa ei annettu konkreettisia uppoamismääriä näissä paikoissa. Lisäksi LaGuardian lentoasema, joka sijaitsee Flushing Bayn vieressä Queensissa, uppoaa noin 0.15 tuumaa vuodessa. Tämä uppoaminen on huolestuttavaa, koska lentoasemalla on parhaillaan käynnissä 8 miljardin dollarin kunnostus olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi ja mahdollisten tulvien lieventämiseksi.

Tutkijat korostivat, että uppoaminen on uhka pääkaupunkiseudulle, erityisesti merenpinnan nousun valossa. Merenpinta Manhattanilla sijaitsevassa Battery-puistossa on noussut 0.12 tuumaa vuodessa 1900-luvulta lähtien. Viime vuosina nopeus on noussut 0.17 tuumaan vuodessa. Merenpinnan jatkuvan nousun myötä vaikeisiin sääilmiöihin, kuten vuoden 2012 Superstorm Sandyn, liittyvät myrskytulokset ovat tulleet tuhoisammiksi. Tämä uppoaminen yhdistettynä lisääntyneeseen tulvariskiin korostaa lieventämisstrategioiden tarvetta New Yorkin rannikkoalueilla.

Vaikka tutkimus herättää huolta, se tarjoaa myös joitakin myönteisiä tuloksia. Brooklynin East Williamsburgin ja Queensin Woodsiden kaupunginosien havaittiin nousevan. Tutkijat katsoivat East Williamsburgin nousun syyksi öljyn valumiseen Newton Creekistä, joka virtaa East Riveriin Queensin ja Brooklynin välillä. Kaiken kaikkiaan tutkimus kuitenkin osoittaa, että useat New Yorkin osat, mukaan lukien Manhattanin alaosa, Brooklyn, Queens ja Long Island, kokevat vajoamista ja myötävaikuttavat tuleviin tulvariskiin.

