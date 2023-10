Vahvuuden ja keveyden etsintä: Tiedemiehet luovat supermateriaalia, joka yhdistää DNA:n ja lasin

Tutkijat ovat saavuttaneet läpimurron materiaalitieteessä yhdistämällä DNA:n lujuuden lasin puhtauteen, jolloin tuloksena on supermateriaali, joka on viisi kertaa kevyempi ja neljä kertaa vahvempi kuin teräs. Tätä uutta materiaalia, jonka ovat luoneet Connecticutin yliopiston, Columbian yliopiston ja Brookhaven National Labin tutkijat, ylistetään "vahvimmaksi tunnetuksi" materiaaliksi sen tiheyden vuoksi.

Haaste löytää materiaali, jossa on sekä lujuutta että keveyttä, on aina ollut vaikea. Tämä tutkijaryhmä on kuitenkin osoittanut, että nämä kaksi ominaisuutta eivät sulje toisiaan pois. Iron Manin panssarin innoittamana tutkijat pyrkivät luomaan materiaalin, joka on riittävän kevyt lentoon, mutta myös riittävän vahva kestämään vihollisen hyökkäyksiä.

Tämän supermateriaalin salaisuus piilee lasin luontaisen lujuuden hyödyntämisessä. Vaikka lasi voi olla hauras perinteisessä muodossaan, se kestää valtavia paineita puhtaimmassa, virheettömässä tilassaan. Käyttämällä nanokokoisia lasihiukkasia, jotka ovat kevyempiä kuin useimmat metallit ja keramiikka, tästä koskemattomasta lasista valmistetuista rakenteista tulee sekä tehokkaita että kevyitä.

Muotoillakseen lasihiukkasia 3D-kehykseksi tutkijat käyttivät DNA:ta rakennustelineenä. He loivat itsestään koottavan DNA-rungon, joka toimii luurankona, jonka päälle levitetään lasipinnoite. Tämä herkkä tasapaino DNA-telineen ja lasipinnoitteen välillä johtaa materiaaliin, joka on tukeva mutta kevyt ja saavuttaa ennennäkemättömän vahvuuden ja tiheyden.

Vaikka tarvitaan lisää tutkimusta ennen kuin tätä tekniikkaa voidaan käyttää, tutkijat suunnittelevat jo entistä vahvempien materiaalien luomista sisällyttämällä siihen karbidikeramiikkaa tai muuttamalla DNA:n rakennetta. Tämän tekniikan mahdollisuudet ovat valtavat, ja se voi jopa johtaa Iron Manin pukua muistuttavien vartaloliivojen kehittämiseen.

Tämän tutkimuksen tulokset julkaistiin Cell Reports Physical Science -lehdessä.

Lähteet:

– Iron Manin inspiroima "vahvin" materiaali, jota ylistettiin "supermateriaaliksi" - Science Daily

– Tutkijat luovat supermateriaalia, joka on sekä kevyempää että vahvempaa kuin teräs – CNET