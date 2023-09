Uusi projekti, joka tuo takaisin yötaivaan tarkkailun taikuuden

Tähtitiedeessä keskustelu suurten, monimutkaisten teleskooppien ja kannettavien ja yksinkertaisten kiikarien välillä on aina ollut keskustelunaihe. Vaikka kaukoputkella on paikkansa, monet tähtitieteilijät huomaavat, että kiikarit tarjoavat todellisen ja mukaansatempaavan näkymän yötaivaalle. Kiikarit eivät ole vain kannettavampia, vaan ne tarjoavat myös ainutlaatuisen ja mukaansatempaavan tavan tutkia taivasta ja oppia siitä.

Analog Sky, Robert Asumendin projekti, on hiljattain julkistanut jännittävän tee-se-itse-sarjan nimeltä Magic. Tämän projektin tavoitteena on tuoda takaisin taivaan havainnoinnin taika antamalla käyttäjien rakentaa omia laatikkomaisia ​​tähtitieteellisiä kiikareja. Sarja yhdistää sekä kiikarien että kaukoputkien parhaat ominaisuudet tarjoten uuden ja innovatiivisen tavan tutkia yötaivasta.

Building Magic on suoraviivainen prosessi, jota voidaan lähestyä kolmella eri tavalla. Käyttäjät voivat joko 3D-tulostaa suurimman osan osista (optiikkaa lukuun ottamatta) toimitettujen teknisten tietojen perusteella, tilata osat ehdotetuilta toimittajilta tai valita hybridilähestymistavan ja yhdistää molemmat menetelmät. Lopputuloksena on kompakti ja kevyt kiikariteleskooppi, jossa on suorakulmainen katselulaite, joka on samanlainen kuin 1960-luvulla käytetyt Project Moonwatch -katselimet.

Magic ei ole vain helppokäyttöinen, vaan sillä on myös useita sovelluksia. Sitä voidaan käyttää maanpäälliseen katseluun, lintujen tarkkailuun ja jopa jakaa useiden tarkkailijoiden kesken. Okulaarien diopteriväliä voidaan säätää nopeasti, mikä mahdollistaa näkymän saumattoman siirtämisen henkilöltä toiselle. Lisäksi Magic on suunniteltu kompaktiksi ja kevyeksi, mikä tekee siitä ihanteellisen nopeaan eteiseen eteiseen istuntoon tai lasten kantamiseen yksin.

Magic-sarjaa voidaan päivittää suodattimilla, ja se sisältää 4 milliwatin laserosoittimen tähtäystä varten ja taitettavan 1x etsin varana. Magicin rakentamisen kokonaiskustannukset vaihtelevat hieman yli 300 dollarista, jos osat on 3D-tulostettu, noin 500 dollariin, jos käytetään suositeltua jalustaa. Kun otetaan huomioon, että korkealaatuiset tähtitieteelliset kiikarit voivat maksaa jopa tuhat dollaria, Magic-rakennuskustannukset ovat suhteellisen edullisia.

Analog Sky's Magic tarjoaa perheille mahdollisuuden osallistua yhteiseen projektiin ja yhdistää yötaivaan yksinkertaisuuteen ja kauneuteen. Aikakaudella, jota hallitsee ruutuaika, Magic tarjoaa virkistävän ja mukaansatempaavan tavan nauttia universumin ihmeistä yhdessä.

Lähteet:

– Analog Sky (Robert Asumendi, Universe Today)