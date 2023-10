Liity Lunar-juhliin: International Observe the Moon Night -tapahtuma

By

NASA järjestää joka vuosi poikkeuksellisen tapahtuman, joka kokoaa yhteen ihmisiä eri puolilta maailmaa tarkkailemaan Kuuta – virtuaalisesti. International Observe the Moon Night on vuosittainen julkinen juhla, jonka tavoitteena on yhdistää Kuun harrastajat, edistää kuun tiedettä ja tutkimusta sekä kunnioittaa kulttuurisia ja henkilökohtaisia ​​yhteyksiämme Maan taivaalliseen kumppaniin.

Tämän tapahtuman kauneus piilee sen saavutettavuudessa. Sijainnistasi riippumatta voit osallistua kuun juhliin. Sinulla on mahdollisuus osallistua tai isännöidä virtuaalisia tai henkilökohtaisia ​​tapahtumia tai yksinkertaisesti tarkkailla Kuuta mukavasti omasta kodistasi. Maailmanlaajuinen kuuyhteisö kokoontuu eri alustojen, kuten tapahtuman Facebook-sivun, #ObserveTheMoonin sosiaalisen median kanavien ja International Observe the Moon Night Flickr -ryhmän kautta.

NASA on hahmotellut tälle tapahtumalle useita tavoitteita. Ensinnäkin se toimii juhlana, joka kokoaa yhteen ihmisiä eri puolilta maailmaa, jotka jakavat intohimon kuuhun. Sen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta NASAn kuuohjelmista ja tehdä kuun tieteestä ja -tutkimuksesta helpommin yleisön saatavilla. Lisäksi International Observe the Moon Night antaa ihmisille mahdollisuuden tutkia Kuun ja avaruustieteen maailmaa käyttämällä Maan kuuta löytömatkansa lähtökohtana.

Tapahtuma kannustaa jakamaan Kuun inspiroimia tarinoita, kuvia, taideteoksia ja muuta, mikä edistää luovaa yhteyttä taivaalliseen naapuriimme. Kansainvälinen Observe the Moon Night -yö laajentaa vaikutuksensa laajempaan taivaaseen ja ympäröivään maailmaan herättämällä kiinnostusta kuun havainnointiin, mikä inspiroi jatkuvaa tutkimusta.

Merkkaa siis kalenteriisi! Tämän vuoden International Observe the Moon Night -tapahtumaa voi seurata NASAn TV-lähetyksen kautta. Viritä kello 7 EDT / 23 UTC 00. lokakuuta 21 ja liity maailmanlaajuiseen kuuyhteisöön lumoavalle kuun löytö- ja arvostusmatkalle.

