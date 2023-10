Näkemyksiä 2D-materiaalien kehityksestä ja sovelluksista

By

Tässä artikkelissa korostetaan Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) -instituutin johtajan Roman Engel-Herbertin ja PDI:n vanhemman tutkijan Joao Marcelo J. Lopesin äskettäistä katsausta kaksiulotteisten kerrosmateriaalien alalla ( 2DLM). Heidän arvionsa, jonka otsikko on "Viimeaikaiset edistysaskeleet 2D-materiaaliteoriassa, synteesissä, ominaisuuksissa ja sovelluksissa", on julkaistu ACS Nanossa. Kirjoittajat tarjoavat arvokkaita näkemyksiä näiden materiaalien synteesin ja ominaisuuksien nykyisistä suuntauksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Katsaus on saanut inspiraationsa 9. vuosittaisesta Graphene and Beyond -työpajasta, joka pidettiin vuonna 2022. Se sisältää myös PDI:n viimeaikaisen työn korkealaatuisten magneettisten heterorakenteiden kasvattamiseksi epitaksiaalisilla menetelmillä. Katsauksessa käsitellään monenlaisia ​​aiheita, mukaan lukien teoria, synteesi ja käsittely, materiaalien ominaisuudet, materiaalien integrointi, laitetutkimus ja kierretyt 2D-heterorakenteet.

Katsauksessa käsiteltyjä perusaiheita ovat mm. vikojen ja interkalanttien mallinnus keskittyen muodostumispolkuihin ja strategisiin toiminnallisuuksiin. Koneoppimisen roolia synteesissä ja havainnoissa korostetaan myös. Katsauksessa painotetaan tärkeitä kehityskulkuja erilaisten 2D-materiaalien synteesissä, käsittelyssä ja karakterisoinnissa. Lisäksi se tutkii näiden materiaalien optisia ja fononiominaisuuksia, joita ohjaavat materiaalin epähomogeenisuus, moniulotteinen kuvantaminen, biosensointi ja koneoppimisanalyysi.

Esitetään sekaulotteisten heterorakenteiden käsite, jotka käyttävät 2D-rakennuspalikoita seuraavan sukupolven logiikka- ja muistilaitteille. Kirjoittajat tutkivat myös kierrekulmahomoliitosten merkitystä kvanttikuljetuksessa ja tarjoavat tulevaisuudennäkymiä 2DLM-alalle.

Katsaukseen osallistuvat asiantuntijat useista yhdysvaltalaisista instituuteista ja kansainvälisistä instituutioista, kuten Innsbruckin yliopistosta. Tämä yhteistyö varmistaa kokonaisvaltaisen ja globaalin näkökulman 2D-materiaalien kehitykseen ja sovelluksiin.

Kaiken kaikkiaan Engel-Herbertin ja Lopesin katsaus tarjoaa kattavan yleiskatsauksen alan nykytilasta ja tarjoaa jännittäviä tulevaisuudennäkymiä 2D-materiaalien suhteen.

