Tähtitieteilijät todistavat ensimmäistä infrapunarevontulia Uranuksella, joka valaisee outoja magneettikenttiä

Tähtitieteilijät ovat tehneet uraauurtavan löydön, kun he havaitsivat infrapunarevontulia Uranus-planeetalla ensimmäistä kertaa. Tämä jännittävä kehitys tarjoaa arvokkaita oivalluksia aurinkokuntamme kaukaisten jäisten jättiläisten omituisista magneettikentistä.

Revontulet, jotka tunnetaan yleisesti revontulia ja etelävaloina, aiheutuvat tyypillisesti aurinkotuulesta, joka törmää maapallon ilmakehän erittäin varautuneisiin hiukkasiin. Tämä törmäys ionisoi hiukkaset, jolloin ne säteilevät valoa ja luovat lumoavia vihreitä ja violetteja näyttöjä, joita näemme napa-alueilla.

Samanlaisia ​​revontulien muotoja on havaittu muilla planeetoilla, kuten Jupiterin ja sen kuun levottomilla taivailla. Vuonna 1986 Voyager 2 -luotain tarjosi ensimmäisen välähdyksen ultraviolettirevontuleista Uranuksella. Tämä äskettäinen löytö on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun infrapunarevontulia on dokumentoitu planeetalla.

Toisin kuin Maan ilmakehä, joka koostuu pääasiassa typestä ja hapesta, Uranuksen ilmakehässä hallitsevat vety ja helium. Tämän seurauksena Uranuksen revontulet lähettävät valoa näkyvän spektrin ulkopuolella olevilla aallonpituuksilla, kuten infrapunalla. Tämä tarkoittaa, että nämä taivaalliset näytöt pysyvät ihmissilmälle näkymättömissä, ja niistä puuttuvat kotiplaneetallamme nähdyt elävät värit.

Siitä huolimatta, käyttämällä voimakasta Keck II -teleskooppia Havaijilla, tutkijat pystyivät tarkkailemaan ja analysoimaan Uranuksen lähettämän infrapunavalon erityisiä aallonpituuksia. He keskittyivät H3+-nimisen varautuneen hiukkasen lähettämään infrapunavaloon, joka auttaa mittaamaan hiukkasen lämpötilaa ja ilmakehän tiheyttä.

Tutkijat havaitsivat, että H3+:n tiheys Uranuksen ilmakehässä kasvoi huikeat 88 prosenttia, vaikka lämpötilan vaihtelu oli vähäistä. He katsovat tämän johtuvan auroraalisesta aktiivisuudesta, joka tuottaa tehostettua ionisaatiota. Nämä löydöt tarjoavat ratkaisevan todisteen teorialle, jonka mukaan energeettisillä revontuilla on merkittävä rooli kaasujättiläisten planeettojen, kuten Uranuksen, lämmittämisessä, mikä työntää lämpöä aurorasta kohti magneettista päiväntasaajaa.

Lisäksi Uranuksen ja sen jäisen vastineen Neptunuksen epätavalliset magneettikentät ovat hämmentäneet tutkijoita pitkään. Näiden planeettojen magneettiset navat ovat oudosti kohdistettu väärin niiden pyörimisakselien kanssa. Koska revontulien toiminta liittyy läheisesti planeetan magneettikenttään, tiimi uskoo, että Uranuksen auroran tutkiminen voisi auttaa ratkaisemaan väärin kohdistettujen magneettikenttien takana olevan mysteerin.

Mielenkiintoista on, että tämä tutkimus voisi myös valaista maapallolla tapahtuvia arvoituksellisia prosesseja, kuten geomagneettista kääntymistä, jossa planeetan pohjois- ja etelänavat vaihtavat tehokkaasti paikkaa. Näiden ilmiöiden vaikutuksen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää Maan magneettikenttään riippuvaisille järjestelmille, mukaan lukien satelliitit, viestintä ja navigointi.

Uraauurtava tutkimus, jota johti Emma Thomas, tohtoriopiskelija Leicesterin yliopiston fysiikan ja tähtitieteen koulusta, laajentaa ymmärrystämme aurinkokuntamme kaukaisista jäisistä jättiläisistä. Purkamalla Uranuksen auroran mysteerit ja sen magneettikentän salaisuudet tutkijat toivovat saavansa arvokasta tietoa muista eksoplaneetoista, joilla on samanlaiset ominaisuudet, mikä saattaa paljastaa niiden sopivuuden elämän tukemiseen.

