Intian rikas aurinkotutkimuksen perinne

Intialla on pitkä historia aurinkotutkimuksella, joka ulottuu 19-luvun lopulle. Maan aurinkotutkimuksen aloitti HF Blanford, Intian meteorologian osaston ensimmäinen pääjohtaja, joka ehdotti vuonna 1881, että auringon lämmitystehosta ja sen vaikutuksista maan pintaan tarvitaan tarkkoja tietoja. Ruchi Ram Sahni, tieteen popularisoinnin edelläkävijä Punjabissa, liittyi Blanfordin tiimiin vuonna 1885 toisena apulaismeteorologisena reportterina.

Kodaikanal Solar Observatory (KSO) perustettiin vuonna 1899, ja siitä tuli merkittävä aurinkoastronomian keskus. Vuonna 1909 brittiläinen tähtitieteilijä J Evershed teki KSO:ssa uraauurtavan löydön, joka tunnettiin nimellä "Evershed-ilmiö". KSO:lla oli myös rooli kuuluisan "Raman-ilmiön" löytämisessä vuonna 1928, ja KS Krishnan oli yksi tutkimuspaperin kirjoittajista.

Intian aurinkotutkimuksen perinnön jatkoksi Intian astrofysiikan instituutti (IIA) perustettiin Bengaluruun vuonna 1971. Se omaksui Kodaikanalin ja Kavalurin observatoriot ja on sittemmin edistänyt merkittävästi aurinkotutkimusta. IIA on kehittänyt Visible Line Emission Coronagraphin, joka on tärkeä osa tulevaa Intian observatorion tehtävää Aditya-L1.

Aditya-L1 saavuttaa määränpäänsä ensi vuoden alussa, jolloin se tarkkailee auringon fotosfääriä, kromosfääriä ja uloimpia kerroksia. Sen ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin tutkia avaruussää ja seurata magneettikentän arvaamattomia piikkejä, jotka johtuvat auringosta tulevan koronaalisen massan ulostyöntymisestä. Nämä koronaaliset massapurkaukset voivat muodostaa uhan teknologiasta riippuvaiselle sivilisaatiolle vahingoittamalla satelliitteja ja sähköverkkoja.

Aditya-L1:n tehtävän ajoitus vastaa auringonpilkkujen aktiivisuussyklin odotettua huippua vuonna 2026. Myös muut organisaatiot, kuten NASA ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, ovat seuranneet avaruussää lieventämään sen mahdollisia riskejä.

Intialaiset kosmiset säteet ovat myös edistäneet merkittävästi avaruustutkimusta. Intian ja Japanin yhteistyönä toteutetussa GRAPES-3-kokeessa havaittiin "maan magneettisuojan ohimenevä heikkeneminen", joka korreloi aurinkomyrskyn kanssa vuonna 2015. Tämä Physical Review Lettersissä julkaistu tutkimus osoitti tarkan myrskyn saapumisajan tärkeyden. ennuste minimoida taloudelliset tappiot maailmanlaajuisen seisokin aikana.

Intian rikas aurinkotutkimuksen perinne yhdistettynä sen kasvavaan avaruussään seurantaan liittyvään asiantuntemukseen korostaa maan sitoutumista tieteellisen tiedon edistämiseen ja suojautumiseen auringon aktiivisuuteen liittyviltä mahdollisilta vaaroilta.

Lähteet: Arun Kumar Grover