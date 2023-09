Intian Moon Rover havaitsee mahdollisen kuunjäristyksen

By

Intian kuutehtävä, Chandrayaan-3, on saattanut löytää todisteita "kuunjäristyksestä" kuun pinnalla. Vikram-laskeutujaan kiinnitetty Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) havaitsi seismisen toiminnan 26. elokuuta, mikä merkitsi ensimmäistä mahdollista kuujäristystä sitten 1970-luvun. Tämä löytö yhdessä Intian Pragyan-mönkijän liikkeiden kanssa voisi tarjota arvokkaita näkemyksiä kuun geologisesta koostumuksesta.

Kuunjäristys havaittiin pian sen jälkeen, kun Vikram-laskeutuja osui kuun etelänavalle 23. elokuuta. Intian avaruustutkimusjärjestö (ISRO) totesi, että tapahtuma vaikuttaa luonnolliselta ja sitä tutkitaan parhaillaan. Apollon Kuu-lennot 1960- ja 1970-luvuilla havaitsivat ensimmäisenä maan seismisen toiminnan, mikä paljasti sen monimutkaisen geologisen rakenteen.

Analyysityökalujen ja tietokonemallien viimeaikaiset edistysaskeleet ovat antaneet tutkijoille mahdollisuuden saada paremman käsityksen kuun sisustuksesta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kuussa on todennäköisesti rautasydän, jota ympäröi tiheä, kiinteä rautapallo. Lisäksi kuun sulan vaipan läiskät voivat irrota muusta, mikä voi johtaa järistyksiin, kun ne nousevat pintaan.

Kuun magneettikenttä eroaa merkittävästi Maan magneettikentästä. Vaikka maapallolla on voimakas magneettikenttä, kuun sisäpuoli on enimmäkseen jäässä ja siitä puuttuu vahva magneettikenttä. NASAn Apollo-lentojen aikana löydetyt kivet viittaavat kuitenkin siihen, että kuulla on saattanut olla voimakas geomagneettinen kenttä menneisyydessä.

Chandrayaan-3 pyrkii valaisemaan näitä mysteereitä jatkamalla kuun pinnan tutkimista. Sekä laskeutuja että rover ovat tällä hetkellä lepotilassa, mutta jatkavat toimintaansa, kun kuu saapuu päivänvaloon 22. syyskuuta. Aurinkovoimalla toimivilla välineillä on hyvät mahdollisuudet selvittää kuun sisäisen rakenteen salaisuudet ja tarjota arvokkaita näkemyksiä sen historiasta.

