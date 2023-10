Intian astrofysiikan instituutti isännöi ensimmäisen tähtijuhlan Hanle Dark Sky Reserve -alueella

By

Indian Institute of Astrophysics (IIA) järjesti äskettäin ainutlaatuisen Star Party -tapahtuman Hanle Dark Sky Reserve -puistossa Ladakhissa. Tämä tapahtuma kokosi yhteen noin 30 amatööritähtitieteilijää eri puolilta Intiaa todistamaan ja vangitsemaan yötaivaan kauneutta ilman valosaasteita.

Hanle, IIA:n Intian tähtitieteellisen observatorion kotipaikka, on tunnettu turmeltumattomasta tummasta taivaastaan ​​ja suotuisista sääolosuhteistaan, mikä tekee siitä ihanteellisen paikan tähtitieteelliselle tutkimukselle ja tähtivalokuvaukselle. Hanle Dark Sky Reserve on noin 1,073 XNUMX neliökilometrin laajuinen, ja sen Ladakhin unionin alue on nimennyt torjumaan valonsaasteita ja suojelemaan alueen pimeää taivasta.

Star Partyn aikana osallistujilla oli mahdollisuus tarkkailla ja kuvata taivaanilmiöitä, joita voi nähdä vain erittäin pimeistä paikoista, kuten Hanlesta. Näitä olivat False Dawn ja Zodiacal Light. Huolimatta korkean korkeuden, kylmien lämpötilojen ja hapen puutteen aiheuttamista haasteista osallistujat ilmaisivat jännitystä ja tyytyväisyyttä kokemukseen.

Sen lisäksi, että Star Party tarjosi alustan amatööritähtitieteilijöille, se toimi myös oppimismahdollisuutena paikallisille tähtitieteen lähettiläille. Nämä IIA:n kouluttamat suurlähettiläät ovat vastuussa astroturistien ohjaamisesta ja tähtitiedettä koskevan matkailun edistämisestä alueella. Star Party -tapahtumaan osallistuminen antoi heille mahdollisuuden parantaa tietojaan ja taitojaan olemalla vuorovaikutuksessa maan johtavien tähtitieteilijöiden kanssa.

Tämän avajaisjuhlan menestys on saanut UT Ladakhin hallinnon tekemään siitä vuotuisen tapahtuman. Mainostamalla Hanle Dark Sky Reserveä matkailukohteena he pyrkivät houkuttelemaan tähtitieteen harrastajia ja edistämään siten paikallisten kylien taloudellista kehitystä.

Kaiken kaikkiaan tähtijuhlat Hanle Dark Sky Reserve -alueella oli ainutlaatuinen ja onnistunut tapahtuma, joka toi yhteen amatööritähtitieteilijät, edisti tähtivalokuvausta ja tarjosi koulutusmahdollisuuksia paikallisille tähtitieteen suurlähettiläille.

