Äskettäin havaittu: Intian Chandrayaan-3 Lander ja Rover on the Moon

Intian Chandrayaan-3-tehtävä, joka laskeutui onnistuneesti kuuhun 23. elokuuta, on vangittu uusiin kuviin, jotka toinen kuuluotain on ottanut. Intian avaruustutkimusorganisaatio (ISRO) julkaisi tutkakuvat Chandrayaan-2-kuulentomatkastaan, joka saapui Kuun kiertoradalle vuonna 2019.

Vaikka Chandrayaan-3-laskeutuja on tällä hetkellä epäaktiivinen, johtuen kahden viikon pimeydestä kuun lähipuolella, johon se laskeutui, on mahdollista, että se herää auringonvalon palattua. ISRO:n viranomaiset ovat kuitenkin vahvistaneet, että laskeutuja ja sen pieni mönkijä, nimeltään Pragyan, ovat jo saavuttaneet kaikki tärkeimmät tavoitteensa. Pragyan otettiin onnistuneesti käyttöön laskeutujaltaan Vikramilla ja otti kuvia ympäristöstään.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Intian kuulento on havaittu avaruudesta. NASAn Lunar Reconnaissance Orbiter on jo tallentanut teräväpiirtokuvia historiallisesta tehtävästä. Intiasta on tullut neljäs maa Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen, joka on onnistuneesti laskeutunut kuuhun.

Intian tehtävän lisäksi monet muut maat kohdistavat kohteensa kuun etelänapaan tutkiakseen alueen jäävarantoja. NASA aikoo perustaa alueelle yhden tai useamman tukikohdan hyödyntääkseen kuun jäätä astronautien ja koneiden tukemiseen osana Artemis-ohjelmaa, jonka tavoitteena on saada pysyvä ihmisen läsnäolo Kuussa ja sen ympäristössä 2020-luvun loppuun mennessä.

Vaikka Intia on onnistunut Kuu-tehtävässään, myös muut maat ja yksityiset yritykset ovat viime aikoina yrittäneet laskeutua kuuhun. Venäjän Luna-25-luotain syöksyi maahan laskeutumisyrityksensä aikana viime kuussa, ja Japanin avaruusjärjestö JAXA laukaisi kuulaskurinsa, SLIM, joka yrittää laskeutua lähikuukausina.

Kaiken kaikkiaan Intian Chandrayaan-3-tehtävä on saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä kuuntutkimuksessa, ja muiden kuuluotainten ottamat kuvat osoittavat maan menestystä uusien rajojen saavuttamisessa avaruudessa.

