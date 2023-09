Intialainen Aditya-L1-avaruusalus jakaa kaikkien aikojen ensimmäiset valokuvat

Intian avaruusjärjestö Indian Space Research Organization (Isro) on julkaissut ensimmäiset valokuvat aurinkohavaintotehtävästään. Kuvat otettiin kameralla, joka on asennettu Aditya-L1-avaruusalukseen, joka on tällä hetkellä matkalla aurinkoon. Isro jakoi kiehtovat valokuvat sosiaalisessa mediassa esitellen planeettamme Maata ja Kuuta yhdessä ruudussa.

Aditya-L1-avaruusalus, joka on nimetty hindin kielen Aurinko-sanan mukaan, on Intian ensimmäinen avaruudessa sijaitseva aurinkoluotain. Nämä alustavat kuvat tarjoavat välähdyksen siihen, mitä satelliitti pystyy kaappaamaan. Yhdessä valokuvassa Maa näyttää suurelta avaruuden taustaa vasten, kun taas Kuu on pelkkä täplä kaukaisuudessa. Toinen kuva on "selfie" Aditya-L1-avaruusaluksesta, jossa on kaksi sen seitsemästä tieteellisestä instrumentista.

Syyskuun 2. päivänä laukaisu Aditya-L1 on tällä hetkellä 932,000 1 mailin matkalla Maasta ja muodostaa noin 1 % Maan ja Auringon etäisyydestä. Se suuntaa kohti Lagrangen pistettä 1 (L1), joka on Auringon ja Maan gravitaatiovoimien välinen makea paikka, jolloin avaruusalus voi leijua. Kun Aditya-L1 saavuttaa tämän LXNUMX-pisteen, se pystyy kiertämään Aurinkoa samalla nopeudella kuin Maa, ja se tarvitsee toimiakseen vain vähän polttoainetta.

Tästä strategisesta paikasta käsin avaruusalus tekee laajaa tutkimusta auttaakseen tutkijoita tutkimaan auringon aktiivisuutta, kuten auringonpurkausta ja koronan massapurkausta. Nämä tapahtumat voivat aiheuttaa kauniita revontulia maapallolla ja samalla vaarantaa kriittisen infrastruktuurin, kuten satelliittien. Aditya-L1 tutkii myös "koronaalista kuumennusongelmaa" - Auringon salaperäistä superkuumaa ulkoilmakehää, jonka lämpötila saavuttaa jopa 2 miljoonaa Fahrenheit-astetta.

Jos onnistuu, Intia liittyy ainutlaatuiseen ryhmään, joka tutkii aktiivisesti aurinkoa. Aditya-L1-tehtävä edistää ymmärrystämme aurinkoilmiöistä ja edistää käynnissä olevia tieteellisiä tutkimuksia. Nämä alustavat valokuvat toimivat kiehtovana esikatseluna korvaamattomista tiedoista, joita avaruusalus kerää, kun se jatkaa matkaansa avatakseen lähimmän tähtemme salaisuuksia.

Lähteet: Isro, BBC, Euroopan avaruusjärjestö