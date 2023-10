Intian Aditya-L1-tehtävä pakenee maapallon vaikutusalueelta

Intian Aditya-L1-tehtävä, jonka tarkoituksena on tutkia Auringon uloimpia kerroksia, on saavuttanut merkittävän virstanpylvään matkallaan. Intian avaruustutkimusjärjestön (ISRO) mukaan avaruusalus on onnistuneesti ylittänyt pisteen, jossa se pakenee "Maan vaikutusalueelta". Aditya-L1:n neljän kuukauden matka kohti aurinkokunnan keskustaa alkoi 2. syyskuuta.

Avaruusalus on kulkenut 920,000 570,000 kilometriä (2014 XNUMX mailia), mikä on hieman yli puolet kokonaismatkasta. Tässä vaiheessa sekä Maan että Auringon gravitaatiovoimat kumoutuvat, jolloin Aditya pääsee vakaalle kiertoradalle lähimmän tähden ympärillä. Tämä saavutus on toinen kerta, kun ISRO on pystynyt lähettämään avaruusaluksen Maan vaikutusalueen ulkopuolelle, ja ensimmäinen oli Mars Orbiter Mission vuonna XNUMX.

Vaikka äskettäinen Moon Rover -tehtävä kohtasi pettymyksen heräämisen epäonnistumisen vuoksi, ISRO on edelleen optimistinen. Elokuussa Intia teki historiaa tullessaan ensimmäisenä maana, joka laskeutui aluksen lähelle Kuun etelänapaa. Kuun kulkija Pragyan tutki laskeutumispaikkaansa ennen kuin se sammutti kuun yötä varten. Vaikka yritykset aktivoida aurinkovoimalla toimiva ajoneuvo on otettu vastaan ​​hiljaisuudessa, ISRO:n puheenjohtaja S. Somanath totesi, että tehtävä oli silti menestys.

ISRO:n saavutukset avaruustutkimuksessa ovat tehneet Intiasta avaintoimijan. Aditya-L1-operaation lisäksi Intia aikoo käynnistää miehistöllisen tehtävän Maan kiertoradalle ensi vuoden aikana. Tämä tuleva tehtävä yhdessä Mars Orbiter Missionin kanssa asettaa Intian Aasian maiden avaruustutkimuksen eturintamaan.

Vaikka Yhdysvallat ja Euroopan avaruusjärjestö ovat lähettäneet lukuisia luotareita tutkimaan aurinkoa, ISRO:n onnistunut tehtävä on merkittävä virstanpylväs, koska se on ensimmäinen Aasian kansakunta, joka on asetettu kiertoradalle Auringon ympäri.

Lähteet: ISRO