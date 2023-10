Intialainen avaruusalus saavuttaa maamerkkipisteen matkalla aurinkokunnan keskustaan

Intian aurinkoa tarkkaileva avaruusalus Aditya-L1 on saavuttanut merkittävän virstanpylvään matkallaan kohti aurinkokunnan keskustaa. Intian avaruustutkimusjärjestön (ISRO) mukaan avaruusalus on nyt ylittänyt pisteen, jossa se on paennut "Maan vaikutusalueelta".

Hindulaisen aurinkojumaluuden mukaan nimetty Aditya-L1-tehtävä aloitti neljän kuukauden matkansa 2. syyskuuta. Se kantaa välineitä auringon uloimpien kerrosten tarkkailuun. Tällä hetkellä avaruusalus on kulkenut noin 920,000 570,000 kilometriä (XNUMX XNUMX mailia), mikä on hieman yli puolet kokonaismatkasta määränpäähän.

Tässä matkan vaiheessa Maan ja auringon gravitaatiovoimat kumoavat toisensa. Näin avaruusalus pääsee vakaalle halo-kiertoradalle auringon ympäri. On syytä huomata, että tämä on toinen kerta, kun ISRO on onnistuneesti lähettänyt avaruusaluksen Maan vaikutusalueen ulkopuolelle, ja ensimmäinen on Mars Orbiter Mission.

Viimeaikainen saavutus tuli pian sen jälkeen, kun Intian kuukulkija Pragyan ei herännyt kuun pinnalla. Tästä takaiskusta huolimatta ISRO on edelleen optimistinen ja totesi, että rover oli jo suorittanut aiotut tehtävänsä. Elokuussa Intiasta tuli ensimmäinen maa, joka laskeutui aluksen lähelle Kuun etelänapaa, mikä teki siitä neljännen maan, joka on onnistunut laskeutumaan kuuhun.

Intia on edistynyt merkittävästi avaruustutkimuksessa. Vuonna 2014 siitä tuli ensimmäinen Aasian kansakunta, joka kiertää Marsia, ja lähitulevaisuudessa on suunnitteilla miehistöllinen tehtävä Maan kiertoradalle. Vaikka muut maat, kuten Yhdysvallat, Euroopan avaruusjärjestö, Japani ja Kiina, ovat lähettäneet luotain aurinkoon, ISRO:n tehtävä tulee olemaan ensimmäinen kerta, kun Aasian kansa kiertää aurinkoa, jos se onnistuu.

