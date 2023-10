Intian Aditya-L1-tehtävä saavuttaa vakaan kiertoradan auringon ympäri

Aditya-L1-operaatio, jonka Intian avaruustutkimusorganisaatio (ISRO) käynnisti 2. syyskuuta, on saavuttanut vakaan kiertoradan Auringon ympäri, mikä on merkittävä virstanpylväs Intian avaruustutkimustoiminnalle. Aditya-L1, joka on nimetty hindulaisen aurinkojumaluuden mukaan, kantaa instrumentteja, jotka tarkkailevat Auringon uloimpia kerroksia.

Matkattuaan 920,000 1 kilometriä Aditya-LXNUMX on nyt siirtynyt vakaalle halo-kiertoradalle Auringon ympäri. Tämä kiertorata saavutetaan, kun Auringon ja Maan gravitaatiovoimat kumoavat toisensa, jolloin avaruusalus voi säilyttää asemansa suhteessa aurinkoon. On huomionarvoista, että ISRO on nyt saavuttanut tämän saavutuksen toisen kerran, ja ensimmäinen on Mars Orbiter Mission.

Intian viimeaikainen menestys avaruustutkimuksessa on nostanut maan avaruustutkimuksen eturintamassa. Intiasta tuli elokuussa neljäs maa, joka laskeutui avaruusaluksen Kuuhun, kun sen kulkija Pragyan tutki kuun etelänapaa. Vaikka mönkijän radiohiljaisuus on jättänyt toiveet uudelleenaktivoinnista epävarmaksi, ISRO pitää tehtävää onnistuneena, sillä Pragyan saavutti odotetut tavoitteensa.

Intia jatkaa avaruusohjelmansa laajentamista aiemmilla Marsiin vuonna 2014 ja Kuuhun vuonna 2019 suuntautuvilla lennoilla sekä suunnitelmillaan miehistöitäväksi maapallon kiertoradalle ensi vuonna. Vaikka muut maat, kuten Yhdysvallat, Japani ja Kiina, ovat lähettäneet luotain Aurinkoon, ISRO:n Aditya-L1-tehtävä on ensimmäinen Aasian valtiolta, joka sijoitetaan lähimmän tähtemme kiertoradalle.

Aditya-L1-tehtävä on merkittävä saavutus Intian avaruustutkimusohjelmalle, ja se on jännittävä kehityskulku tiedeyhteisölle maailmanlaajuisesti. Tutkimalla Auringon ulkokerroksia, tehtävä tarjoaa arvokkaita näkemyksiä auringon aktiivisuudesta ja sen vaikutuksista planeetallemme.

