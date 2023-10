Intian kunnianhimoiset avaruustehtävät: tulevaisuuteen valmistautuminen

Intia saavutti äskettäin virstanpylvään avaruustutkimuksessa laskemalla Chandrayaan-3:n onnistuneesti kuun etelänavalle, mikä teki siitä neljännen maan, joka on saavuttanut tällaisen saavutuksen. Tämän menestyksen pohjalta Intian avaruustutkimusorganisaatio (ISRO) on jo asettanut tähtäimensä uusiin tehtäviin, mukaan lukien aurinkotehtävä Aditya-L1 ja ihmisen avaruuslento Gaganyaan.

Aditya-L1-operaation on määrä saavuttaa määränpäähänsä Aurinko ensi vuoden tammikuun puolivälissä. Samaan aikaan Gaganyaan-tehtävä on ISRO:n ensimmäinen ihmisen avaruuslentotehtävä, jonka tavoitteena on laukaista kolmen astronautin miehistö Maan alemmalle kiertoradalle. Tälle kunnianhimoiselle hankkeelle on varattu 10,000 XNUMX miljoonan ruplan budjetti.

Intia aikoo myös perustaa oman avaruusasemansa, nimeltään Bharatiya Antariksha Station, vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi ISRO pyrkii lähettämään ihmisiä Kuuhun vuoteen 2040 mennessä, mikä on yksi Intian kunnianhimoisimmista avaruushankkeista tähän mennessä.

Osana Gaganyaan-projektia ISRO suoritti äskettäin Flight Test Vehicle Abort Mission-1:n (TV-D1), joka on ensimmäinen miehittämättömien testien sarjassa. Tämän testin tarkoituksena oli arvioida ajoneuvon osajärjestelmiä ja Crew Escape -järjestelmää sekä miehistömoduulin ominaisuuksia ja hidastusjärjestelmiä korkeammalla. ISRO aikoo suorittaa vielä kolme miehittämätöntä testiajoneuvotehtävää ennen ihmisen avaruuslentoa.

Lisäksi Intian onnistuneen Mars Orbiter Missionin vuonna 2014 jälkeen ISRO suunnittelee paluumatkaa punaiselle planeetalle Mangalyaan-2:n kanssa. Vaikka tehtävän virallisia yksityiskohtia ei vielä julkistettu, sen odotetaan kuljettavan neljä hyötykuormaa, jotka suorittavat erilaisia ​​testejä Marsissa.

Intian avaruustavoitteet ulottuvat Marsin ulkopuolelle, sillä ISRO aikoo lähettää kiertoradan Venukseen tulevaisuudessa. Venusta kutsutaan usein Maan kaksoishahmoksi koon ja massan samankaltaisuuksien vuoksi, mutta näiden kahden planeetan ilmakehässä ja pinnan olosuhteissa on rajuja eroja. Alustavien raporttien mukaan Venus Orbiter Mission, nimeltään Shukrayaan-1, voitaisiin varustaa viidellä instrumentilla.

Intian viimeaikaiset saavutukset ja tulevaisuuden suunnitelmat avaruustutkimuksen alalla osoittavat sen sitoutumisen alan johtavaan asemaan. Kun horisontissa on kunnianhimoisia hankkeita, Intia on valmis antamaan merkittävän panoksen maailmankaikkeuden ymmärtämiseen.

