NASAn paljastama uusi mosaiikkikuva Kuun etelänavasta

NASA ja National Geographic ovat julkaisseet korkearesoluutioisen yhdistelmäkuvan kuun etelänavasta, joka esittelee Shackletonin kraatterin aluetta. Kuva luotiin käyttämällä valokuvia, jotka on otettu kahdella NASA-kameralla kuun ympärillä: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ja ShadowCam. LROC on kiertänyt kuuta vuodesta 2009, kun taas ShadowCam on NASAn rahoittama instrumentti Korea Pathfinder Lunar Orbiterissa (KPLO).

Yhdistelmäkuva tarjoaa upeat näkymät kuun etelänavalle, mukaan lukien Shackletonin kraatterin sisäpuolelle, joka on jatkuvan pimeyden peitossa. ShadowCam, joka tunnetaan kyvystään kurkistaa kuun pinnan varjoisille alueille, otti kuvia kraatterista, kun taas LROC tarjosi kuvia ympäröivistä alueista.

Mosaiikkikuvan lisäksi National Geographic julkaisi myös topografisen kartan Kuun etelänavasta, joka korostaa mahdollisia laskeutumispaikkoja Artemis 3 -tehtävälle. Kartta näyttää kolme 13:sta astronauttien laskeutumisehdokkaista. Artemis 3 -tehtävä on osa NASAn suunnitelmaa lähettää astronautien miehistö Kuun etelänavalle vuoteen 2025 mennessä.

Useat maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kuun etelänavan tutkimiseen. Intia saavutti äskettäin historiallisen pehmeän laskun lähellä kuun etelänapaa Chandrayaan-3-tehtävällään. Venäjän Luna-25-tehtävä kuitenkin päättyi epäonnistumiseen, kun sen laskeutuja törmäsi kuun pintaan. Kiina ja Yhdysvallat suunnittelevat myös ihmismiehistöjen lähettämistä kuun etelänavalle tulevaisuudessa.

Tämä mosaiikkikuva ja mukana oleva kartta tarjoavat arvokkaita näkemyksiä kuun etelänavan alueesta ja mahdollisista laskeutumispaikoista tulevia tehtäviä varten. Ne ovat osoitus lähimmän taivaallisen naapurimme jatkuvasta etsinnästä.

