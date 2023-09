Tasmanian sukupuuttoon kuolleesta tiikeristä talteen saatu RNA, tehostaa ponnisteluja sukupuuttoon kuolemiseen

Tutkijat ovat saaneet talteen RNA:ta Tasmanian tiikeristä, joka tunnetaan myös nimellä tylasiini, jota on säilytetty Tukholman museossa vuodesta 1891. Vaikka DNA:ta on erotettu muinaisista eläimistä ja kasveista ennenkin, tämä on ensimmäinen kerta, kun RNA:ta on onnistuttu löytämään. saatu talteen sukupuuttoon kuolleesta lajista. RNA, kuten DNA, on kaikissa elävissä soluissa oleva biomolekyylinen molekyyli, joka on vastuussa geneettisen tiedon kuljettamisesta ja proteiinien syntetisoinnista. Kyky erottaa, sekvensoida ja analysoida vanhaa RNA:ta voisi mahdollisesti auttaa sukupuuttoon kuolleiden lajien uudelleen luomisessa ja auttaa ymmärtämään aiempia viruspandemioita.

Tasmanian tiikeri oli huipun petoeläin, joka vaelsi kerran Australian mantereella ja sen läheisillä saarilla. Ihmisten saapuminen Australiaan aiheutti lajin tuhoutumisen, ja 18-luvun eurooppalaiset kolonisaattorit vaikuttivat entisestään niiden sukupuuttoon. Tasmanian tiikerin kuolemaa koskevaa tutkimusta pidetään yhtenä parhaiten dokumentoiduista tapauksista ihmisen aiheuttamasta sukupuuttoon.

Talteen otettu RNA tarjoaa näkemyksiä Tasmanian tiikerin biologiaan ja aineenvaihdunnan säätelyyn ennen sen sukupuuttoon kuolemista. Sukupuuttoon kuolleiden lajien geenikomplementtien ja geeniaktiivisuuden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää niiden luomisessa. Vaikka sukupuuttoon kuolleiden lajien herättäminen henkiin elävien sukulaisten geenimuokkauksen avulla on edelleen skeptinen, näiden sukupuuttoon kuolleiden eläinten biologian lisätutkimusta kannustetaan.

RNA:n talteenotto Tasmanian tiikerin jäänteistä yllätti tutkijat, sillä RNA:ta pidetään yleensä vähemmän stabiilina kuin DNA:ta ja sen uskottiin olevan lyhyt elinikä. Ruotsin luonnontieteellisen museon jäänteiden kuivunut kunto, jossa iho, lihakset ja luut olivat säilyneet, vaikutti todennäköisesti RNA:n säilymiseen.

Tämä tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia sukupuuttoon kuolemisen alalla ja valaisee sukupuuttoon kuolleiden lajien biologiaa. Vaikka sukupuuttoon kuolleiden lajien uudelleenluominen on edelleen monimutkainen tehtävä, niiden geneettisen koostumuksen ja biologisten prosessien ymmärtäminen on välttämätöntä suojelutoimissa ja menneistä sukupuutoista oppimisessa.

