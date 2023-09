Tutkijat kasvattavat menestyksekkäästi ihmisen elintä sian sisällä

By

Tiedemiehet ovat saavuttaneet merkittävän virstanpylvään lääketieteellisessä tutkimuksessa kasvattamalla menestyksekkäästi ihmiselintä toisen eläimen sisällä. Cell Stem Cell -lehdessä julkaistussa uraauurtavassa tutkimuksessa tutkijat lisäsivät ihmisen kantasoluja geneettisesti muunneltuihin sian alkioihin. Kun nämä alkiot istutettiin sikojen korvikeemoihin, niille kehittyi varhaisen vaiheen ihmisen munuaiset noin 28 päivässä.

Aiemmat yritykset kasvattaa ihmiselimiä sioissa olivat epäonnistuneet, mikä teki tästä saavutuksesta tärkeän edistyksen alalla. Tutkijat toivovat, että tämä tekniikka voisi jonakin päivänä auttaa korjaamaan elinsiirtoon tarvittavien ihmiselinten pulaa.

Munuaiset ovat elintärkeitä elimiä, jotka vastaavat veren suodattamisesta ja jätteiden ja ylimääräisen veden poistamisesta kehosta. Yleensä ne siirretään, mutta munuaisten kysyntä ylittää huomattavasti tarjonnan. Esimerkiksi vuonna 2020 Yhdysvalloissa noin 100,000 23,000 ihmistä oli jonotuslistalla munuaisensiirtoa varten, mutta vain XNUMX XNUMX sai sellaisen.

Yksi mahdollinen ratkaisu elinpulaan on integroida indusoituja pluripotentteja kantasoluja (iPSC:t), jotka voivat kehittyä minkä tahansa tyyppisiksi soluiksi, muiden nisäkkäiden alkioihin. Siat ovat erityisen lupaava valinta tähän prosessiin, koska niiden elimet ovat samankaltaisia ​​kuin ihmisen ja niiden alkion kehitys on vertailukelpoista. Vaikeuksia kuitenkin syntyy, koska alkion sian solut pyrkivät kilpailemaan ihmissoluista ja niillä on erilaiset ravitsemukselliset ja kemialliset vaatimukset.

Tässä tutkimuksessa tutkijat voittivat nämä haasteet käyttämällä CRISPR-teknologiaa sian alkioiden munuaisten kehityksestä vastuussa olevien tiettyjen geenien poistamiseen. Tämän ansiosta ihmisen iPSC:t pystyivät täyttämään tyhjiön munuaisten kehityksessä. Tiimi myös manipuloi ihmisen iPSC:itä vastaamaan sian solujen kehitysvaihetta, mikä tehosti integraatiota.

Tutkijat istuttivat 1,820 13 näistä seka-alkioista 50 sijaissian emolle ja keskeyttivät raskauden noin kuukautta myöhemmin alkioiden poistamiseksi. Viisi näistä alkioista sisälsi varhaisen vaiheen munuaisia, jotka koostuivat 60–XNUMX prosentista ihmissoluista, jotka olivat rakenteellisesti normaaleja tälle kehitysvaiheelle. Tärkeää on, että ihmissolut olivat pääasiassa munuaisissa, eivätkä ne esiintyneet muissa kudoksissa, mikä voisi herättää eettisiä huolenaiheita.

Vaikka tämä teknologia on vielä kaukana käytöstä ihmiselinten siirroissa, se avaa uusia mahdollisuuksia ihmisen elinten kehityksen ja kehityssairauksien tutkimiseen. Immuunijärjestelmän hylkimisongelman käsittelemisen ja tehokkuuden parantamisen lisäksi tarvitaan lisätutkimusta tämän tekniikan edistämiseksi.

Kaiken kaikkiaan tämä uraauurtava tutkimus edustaa merkittävää edistysaskelta, joka tarjoaa toivoa elinsiirtojen tulevasta edistymisestä ja ymmärrystämme ihmisen elinten kehityksestä.

