Alle parin viikon kuluttua Yhdysvallat kokee odotetun auringonpimennyksen. Pimennysten jahtaajat ovat kuitenkin jo ottamassa katseensa seuraavaan taivaalliseen tapahtumaan. Täsmälleen 365 päivän kuluttua tästä päivästä, 2. lokakuuta 2024, rengasmainen auringonpimennys, joka tunnetaan myös nimellä "tulirengas", koristaa taivasta Pääsiäissaaren tai paikallisesti tunnetun Rapa Nuin yllä.

Pääsiäissaari sijaitsee noin 2,300 63 mailia Chilen rannikolta ja on pieni, syrjäinen saari, joka kattaa vain 14 neliökilometriä. Tämä tuleva auringonpimennys tulee olemaan merkittävä tapahtuma, kun otetaan huomioon, että se on toinen kerta 11 vuoteen, kun tällainen ilmiö tapahtuu täällä. Edellinen täydellinen auringonpimennys 2010. heinäkuuta XNUMX valloitti tarkkailijat, kun se pyyhkäisi saaren halki.

Kuten tuleva auringonpimennys Yhdysvalloissa, myös pääsiäissaaren tapahtuma tulee olemaan "tulirengas" -ilmiö. Innokkaat pimennyksen jahtaajat ympäri maailmaa valmistautuvat jo mahdollisuuteen nähdä tämä ainutlaatuinen spektaakkeli keskellä Moai-kuvia, kuuluisia Rapa Nui -kulttuurin kivipatsaita.

Pääsiäissaarelle pääseminen tähän kunnioitusta herättävään tapahtumaan ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa. Yli 50 auringonpimennystä kokenut brittiläinen Patrick Poitevin ilmaisi innostuksensa, mutta mainitsi haasteet, jotka liittyvät majoituksen saamiseen vuoden 2010 pimennykseen suuren kysynnän vuoksi. Valitettavasti hän päätyi toiselle saarelle. Poitevinilla on runsaasti kokemusta auringonpimennysten tarkkailusta syrjäisissä paikoissa, ja hän on äskettäin vanginnut lumoavan kuvan auringon kromosfääristä, sen värikkäästä toisesta kerroksesta seisoessaan kokonaisuuden polun ulkopuolella Mikronesian Kosraessa.

Toinen peloton pimennyksen jahtaaja, Larry Stephens Des Moinesista Iowasta, suunnittelee myös todistavansa "tulirengasta" Pääsiäissaarella. Stephens, kokenut auringonpimennysten kuvaaja, pelotti osallistumasta vuoden 2010 tapahtumaan hintojen laskun ja peruutettujen lentojen vuoksi. Stephensillä on 19 täydellistä auringonpimennystä, kolme rengaspimennystä ja seitsemän osittaista pimennystä vyönsä alla, joten Stephens on innokas kokemaan ensimmäisen ulkomaisen rengaspimennyksen.

Erilaiset pimennystä katselevat matkanjärjestäjät, kuten Sky & Telescope, TravelQuest ja AstroTrails, tarjoavat järjestettyjä retkiä harrastajille, jotka haluavat nähdä "tulirenkaan" auringonpimennyksen Pääsiäissaarella. Pääsiäissaaren lisäksi tapahtuma on nähtävissä myös Etelä-Patagoniasta Chilessä ja Argentiinassa.

Jos aiot olla todistamassa tätä taivaallista spektaakkelia, pysy ajan tasalla matka- ja majoitusvaihtoehdoista seuraamalla WhenIsTheNextEclipse.com-sivuston toimittajaa, joka on tunnettu pimennysten asiantuntija, joka on julkaissut 8. huhtikuuta 2024 julkaistun The Complete Guide to The Great North American Eclipse -julkaisun.

Lähteet:

– Jamie Carterin "Pimennysten jahtaajat valmistautuvat seuraavaan "tulirenkaaseen" Pääsiäissaarella