Ihmisten avaruuslentojen uusi aikakausi: ennätysmäärä Yhdysvalloissa tapahtuvia laukaisuja odotetaan vuonna 2024

Ihmisten avaruuslentojen maisema on kokemassa merkittävän muutoksen, ja vuodesta 2024 on tulossa uraauurtava vuosi Yhdysvaltoihin perustuville kiertoradalle. Kennedyn avaruuskeskuksesta ja Cape Canaveralin avaruusasemalta lähtevän seitsemän tehtävää on määrä lähettää kiertoradalle 26 astronauttia. Tämä on suurin miehitettyjen laukaisujen määrä Space Coastilta sitten vuoden 2009, jolloin avaruussukkula laukaistiin viisi ja kyydissä oli 35 astronauttia. Lisäksi, jos kaikki menee suunnitellusti, vuonna 2024 tapahtuu eniten miehitetty laukaisu sitten vuoden 1997, jolloin tehtiin kahdeksan avaruussukkulatehtävää.

SpaceX:llä on ollut ratkaiseva rooli yhdysvaltalaisten ihmisten avaruuslentojen elvyttämisessä avaruussukkulaohjelman päättymisen jälkeen. Yrityksen onnistunut Crew Dragon Endeavour -lentokone toukokuussa 2020, joka kuljetti NASAn astronautit kansainväliselle avaruusasemalle (ISS), tasoitti tietä kaupallisten avaruuslentojen uudelle aikakaudelle. Siitä lähtien SpaceX on ollut ainoa Yhdysvalloissa sijaitseva ihmisten kantoraketti, joka on suorittanut yhdistelmän NASAn kaupallisen miehistöohjelman tehtäviä ja yksityisiä hankkeita ISS:lle ja kiertoradalle.

Kun katsomme vuoteen 2024, horisontissa on vielä jännittävämpiä näkymiä. SpaceX suunnittelee viittä ennätysmatkaa, mukaan lukien Axiom Space 3 -tehtävä, joka sisältää lyhyen vierailun ISS:lle. Crew-8-tehtävä lähettää neljä vaihtomiehistön jäsentä avaruusasemalle kuuden kuukauden oleskelulle. Lisäksi odotetaan NASAn Artemis-ohjelman ensimmäistä miehistölentoa, jossa on mukana Orion-avaruusalus, sekä Boeingin CST-100 Starlinerin kauan odotettua miehistön testilentoa.

Nämä kehityssuunnat merkitsevät kriittistä käännekohtaa avaruustutkimuksessa, kun enemmän pelaajia tulee kentälle. Venäjän ja Kiinan meneillään olevien miehistötehtävien lisäksi yksityiset yritykset, kuten Virgin Galactic ja Blue Origin, ovat ottamassa harppauksia suborbitaalilennoilla. Tämä avaruuden käyttömahdollisuuksien laajentaminen hyödyttää vakiintuneita suurvaltoja, mutta myös helpottaa maailmanlaajuista yhteistyötä, kun hallitukset pyrkivät edistämään omia astronautiohjelmiaan.

Kun odotamme innokkaasti ihmisen avaruuslentojen tulevaisuutta, ennätysmäärä Yhdysvalloissa tapahtuvia laukaisuja vuonna 2024 esittelee saavuttamamme uskomatonta edistystä ja merkitsee uutta avaruustutkimuksen ja -löytöjen aikakautta.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Kuinka monta Yhdysvalloissa sijaitsevaa kiertoradalla laukaisua odotetaan vuonna 2024?

Vuonna 2024 Kennedy Space Centeristä ja Cape Canaveral Space Force Stationista on suunniteltu seitsemän tehtävää, jotka lähettävät kiertoradalle 26 astronautia.

2. Miten tämä on verrattuna aikaisempiin vuosiin?

Vuodelle 2024 suunnitellut laukaisut ovat suurin miehitettyjen laukaisujen määrä Space Coastilta sitten vuoden 2009. Se on myös miehistöisimmät laukaisut sitten vuoden 1997.

3. Mikä yritys on ensisijainen yhdysvaltalainen ihmisten kantoraketti?

SpaceX on ollut tärkein Yhdysvalloissa sijaitseva ihmisten kantoraketti toukokuusta 2020 lähtien avaruussukkulaohjelman lopettamisen jälkeen.

4. Mitä muuta kehitystä voimme odottaa vuonna 2024?

SpaceX:n tehtävien lisäksi vuonna 2024 voitaisiin nähdä NASAn Artemis-ohjelman ensimmäinen miehistöllinen lento ja Boeingin CST-100 Starliner. Nämä virstanpylväät merkitsevät monipuolisia mahdollisuuksia avaruustutkimukselle ja yhteistyölle.

5. Miten nämä edistysaskeleet vaikuttavat ihmisen avaruuslentojen tulevaisuuteen?

Laukaisujen lisääntynyt määrä ja alan eri toimijoiden osallistuminen osoittavat avaruustutkimuksen uutta aikakautta, mikä mahdollistaa useammat kansakunnat ja organisaatiot uskaltautumaan Maan rajojen ulkopuolelle ja edistämään ymmärrystämme maailmankaikkeudesta.