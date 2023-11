Luonnollisen hiilen sitomisen parantaminen: ilmanlaadun rooli

Carnegie Institute for Sciencen johtaman tutkimusryhmän tekemä uusi tutkimus on paljastanut, kuinka ilmansaasteet vaikuttavat kasvien kykyyn poistaa hiilidioksidia ilmakehästä fotosynteesin avulla. Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa julkaistut havainnot korostavat hiukkaspäästöjen merkittävää vaikutusta ekosysteemin tuottavuuteen ja korostavat ilmanlaadun paranemisen mahdollisia etuja.

Kasveilla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä fotosynteesin avulla. Muuntamalla auringonvalon kemialliseksi energiaksi ne imevät hiilidioksidia ilmasta ja varastoivat sen biologisena aineena. Ihmisen toiminnan, kuten työmatkan ja fossiilisten polttoaineiden polton, tuottamat aerosolihiukkaset voivat kuitenkin vähentää tätä elintärkeää prosessia. Nämä hiukkaset eivät ainoastaan ​​vaikuta huonoon ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen, vaan ne myös sirottavat tai imevät auringonvaloa, kuten varjossa, ja estävät kasvien kasvua.

Satelliittimittausten avulla tutkijat havaitsivat korrelaation fotosynteettisen aktiivisuuden ja aerosolipäästöjen välillä. He havaitsivat, että kasvit sitovat enemmän hiiltä viikonloppuisin ja COVID-19-sulkutilanteen aikana, kun teollisuustuotantoa vähennetään ja työmatkaliikenne on rajoitettua. Tämä viittaa siihen, että hiukkaspäästöjen vähentäminen koko viikon ajan voisi mahdollisesti parantaa kasvien luonnollista hiilen sitomista.

Ylläpitämällä fotosynteettistä aktiivisuutta viikonloppuisin, on arvioitu, että 40–60 megatonnia hiilidioksidia voitaisiin poistaa ilmakehästä vuosittain. Lisäksi tämä saastumisen vähentäminen voisi lisätä maatalouden tuottavuutta ilman lisämaata. Näillä tuloksilla on merkittäviä poliittisia vaikutuksia hallituksille, jotka pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Tutkimuksen näkemykset fotosynteettisen toiminnan viikoittaisesta syklistä ja sen suhteesta aerosolipäästöihin tarjoavat uuden näkökulman ilmanlaadun merkitykseen luonnollisen hiilen sitomisen tehostamisessa. Ilmanlaadun parantaminen ei hyödytä vain ihmisten terveyttä, vaan se edistää myös ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämä tutkimus korostaa tarvetta jatkaa ponnisteluja hiukkaspäästöjen hillitsemiseksi ja kestävien käytäntöjen priorisoimiseksi kasvien potentiaalin maksimoimiseksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

UKK

1. Mitä on fotosynteesi?

Fotosynteesi on prosessi, jossa kasvit muuttavat auringonvalon kemialliseksi energiaksi. Ne imevät hiilidioksidia ilmasta ja hyödyntävät sitä hiilihydraattien ja rasvojen tuottamiseen ja vapauttavat happea sivutuotteena.

2. Miten ilmansaasteet vaikuttavat fotosynteesiin?

Ilmansaasteet, erityisesti aerosolihiukkasten aiheuttamat hiukkaspäästöt, voivat estää fotosynteesiä. Nämä hiukkaset voivat heikentää ilmanlaatua, vaikuttaa negatiivisesti kasvien terveyteen ja heikentää niiden kykyä absorboida auringonvaloa ja suorittaa fotosynteesiä tehokkaasti.

3. Mitä vaikutuksia ilmanlaadun paranemisella on hiilen sitomiseen?

Parantunut ilmanlaatu voi lisätä kasvien hiilen sitomista. Vähentämällä hiukkaspäästöjä koko viikon ajan, joka on samanlainen kuin viikonloppuisin, voidaan arvioida, että 40–60 megatonnia hiilidioksidia voitaisiin poistaa ilmakehästä vuosittain, mikä auttaisi torjumaan ilmastonmuutosta.

4. Miten tämä tutkimus edistää maatalouden kestävyyttä?

Aerosolipäästöjen vaikutuksen ymmärtäminen fotosynteesiin tarjoaa arvokkaita näkemyksiä maatalouden kestävyydestä. Ilmanlaadun parantaminen priorisoimalla maatalouden tuottavuutta voidaan lisätä ilman lisämaata, mikä on linjassa pyrkimysten kanssa vähentää maatalouden hiilijalanjälkeä ja saavuttaa nollapäästöt.