By

NASAn Hubble-avaruusteleskooppi hämmästyttää edelleen avaruusharrastajia ja ottaa henkeäsalpaavia kuvia maailmankaikkeudesta. Viimeisimmässä Instagram-kahvan päivityksessä NASA jakoi kaksi kiehtovaa kuvaa, jotka on otettu Hubble-teleskoopilla. Nämä kuvat esittelevät "kosmisen riutta", joka sijaitsee 163,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta Dorado-tähdistössä.

Kuvissa on kaksi vierekkäistä kosmisen pölyn ja kaasun pilveä: jättiläinen punainen sumu NGC 2014 ja pienempi sininen sumu NGC 2020. Nämä sumut sijaitsevat Suuressa Magellanin pilvessä, Linnunradan satelliittigalaksissa, joka on täynnä massiivisia tähtiä. osa laajaa tähtienmuodostusaluetta.

NASAn mukaan kuvan keskustan lähellä olevat tähdet ovat huomattavasti suurempia kuin aurinkomme, ja ne ovat 10-20 kertaa sen kokoisia. Näiden tähtien lähettämä voimakas säteily lämmittää ympäröivät tiheät kaasut, mukaan lukien hapen, noin 20,000 11,000 °F (200,000 XNUMX °C) lämpötiloihin. Kuvan vasemmassa alakulmassa näkyvä sumu muodostui tähdestä, joka on XNUMX XNUMX kertaa aurinkoamme kirkkaampi ja joka oli karkottanut kaasua useiden purkausten kautta.

NASAn julkaisemassa upeassa kuvassa on kirkkaan sininen rengas, jonka keskellä on pieni sininen piste. Punaisen ja oranssin kaasun aallot kaarevat kuvan vasemmasta yläkulmasta oikeaan yläkulmaan, ja vaaleansininen keskusta nousee punaisen merestä. Lisäksi kuvassa on useita kirkkaan valkoisia pisteitä. Oikeassa yläkulmassa näkyy tummansinistä kaasua, joka kumpuaa avaruuden laajuudesta.

Kuva otettiin Hubblen Wide Field Camera 3 -kameralla muistoksi kaukoputken 30 vuoden avaruudessa toimimisesta. Hubble-avaruusteleskooppi laukaistiin 24. huhtikuuta 1990, ja se on tallentanut yli 1.4 miljoonaa havaintoa lähes 47,000 175,000 taivaankappaleesta. Teleskooppi on nimetty amerikkalaisen tähtitieteilijän Edwin P. Hubblen mukaan, joka vahvisti universumimme laajenevan luonteen. Teleskooppi on suorittanut yli 4.4 XNUMX kiertoa Maan ympäri ja kattanut noin XNUMX miljardin mailin etäisyyden.

Tämän uskomattoman kuvan julkaiseminen NASAn Hubble-teleskoopista sai paljon huomiota avaruusharrastajilta. Käyttäjät ilmaisivat kunnioituksensa, kunnioituksensa ja ihailunsa, kun yksi henkilö kuvaili kuvaa "kauniiksi" ja toinen huomautti silmiinpistäviä värejä. Hubble-teleskooppi on kiistatta tarjonnut meille merkittävän kurkistuksen kosmoksen ihmeisiin.

Lähteet: NDTV, Space.com