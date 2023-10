Toivon pitäminen elossa: Perheen matka vastoinkäymisten läpi

Kitchener-pariskunta on löytänyt ainutlaatuisen tavan pysyä positiivisena haasteiden edessä, varsinkin kun heidän kaksivuotias tyttärensä Raiya on taistellut jatkuvien terveysongelmien kanssa syntymästään asti. Pitkän oleskelun jälkeen Hamilton Health Sciencesin McMaster Children's Hospitalin (MCH) lasten tehohoitoyksikössä (PICU) Raiya kotiutui äskettäin ja saa nyt hoitoa kotona omistautuneen perheensä avustuksella.

Raiyan matkaa on leimannut joustavuus ja päättäväisyys. Hän syntyi ennenaikaisesti ja painoi vain 1 lb 4 unssia. Hän kohtasi keuhko-ongelmia, jotka johtivat hengitysvaikeuksiin. Raiyan ensimmäinen käynti MCH:ssa oli vastasyntyneiden teho-osastolla, ja valitettavasti hänen toinen syntymäpäivänsä oli sairauden pilaama. Raiyan henki pysyi kuitenkin horjumattomana.

PICU:ssa ollessaan Raiya sai hoitoa useilta terveydenhuollon ammattilaisilta, mukaan lukien sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja lastenelämän asiantuntijat. Heillä kaikilla oli ratkaiseva rooli Raiyan toipumisen tukemisessa ja mukavuuden varmistamisessa. Tri Melissa J. Parker, lasten tehohoidon henkilökunnan lääkäri, johti Raiyan terveydenhuoltotiimiä, käsitteli hänen lääkityksensä monimutkaisesti ja laati suunnitelman hänen vieroittamiseen vähitellen pois hengityskoneesta.

Sinnikkyys on ollut Raiyan matkan määrittelevä ominaisuus. Jopa intuboituneena Raiya osoitti päättäväisyyttään osallistumalla aktiivisesti erilaisiin aktiviteetteihin. Fysioterapeutin avulla hän sai voimansa ja liikkuvuutensa takaisin leikin kautta. Raiyan edistyminen oli ilmeistä, kun hän siirtyi palloilla ja Play Doughilla leikkimisestä lopulta kävelyyn.

Elokuussa Raiyalle tehtiin trakeostomia hengityksen parantamiseksi. Tämä sisälsi aukon luomisen hänen kaulaansa trakeostomiaputken työntämistä varten, mikä piti hänen hengitystiensä auki ja auttoi hengittämistä. Raiya sai tänä aikana intensiivistä kuntoutusta, ja hänen vanhempansa saivat koulutusta siitä, miten häntä hoidetaan kotona trakeostomialla. Trakeostomia odotetaan olevan tarpeen seuraavien kahden vuoden aikana.

Koko tämän haastavan matkan ajan Raiyan perhe on ollut voiman pylväs. He ovat onnistuneet tasapainottamaan Raiyan hoitovelvollisuudet kotielämänsä ja kahden muun lapsen kanssa. Tuki, jota he ovat saaneet terveydenhuollon ammattilaisilta ja heidän läheisistään, on ollut korvaamatonta.

Raiyan tarina on osoitus toivon ja joustavuuden voimasta. Kohtamistaan ​​esteistä huolimatta hän jatkaa eteenpäin perheensä ja terveydenhuoltotiimiensä horjumattoman tuen ohjaamana. Raiyan matka muistuttaa, että rakkaudella ja päättäväisyydellä kaikki on mahdollista.

FAQ

1. Mikä on trakeostomia?

Trakeostomia on kirurginen toimenpide, joka sisältää aukon luomisen kaulan etuosaan ja putken työntämisen henkitorveen (henkitorveen). Tämä auttaa pitämään hengitystiet auki ja auttaa hengittämään.

2. Mikä on lasten tehohoitoyksikkö (PICU)?

Pediatric Intensive Care Unit (PICU) on sairaalan erikoisyksikkö, joka tarjoaa tehohoitoa ja erikoishoitoa kriittisesti sairaille lapsille. Sen henkilökuntaan kuuluu korkeasti koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta monimutkaisista lääketieteellisistä tarpeista kärsivien lasten hoidosta.

3. Kuinka kauan Raiya oli sairaalassa?

Raiya vietti yli neljä kuukautta sairaalassa, mukaan lukien oleskelu vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä (NICU) ja kaksi ottoa PICU:hun.

4. Miten Raiyan perhe osoitti tukensa hänen kotiutuspäivänä?

Sinä päivänä, jona Raiya pääsi kotiutumaan sairaalasta, hänen perheensä käytti yhteensopivia t-paitoja, joissa oli lause "Minulla on 99 ongelmaa, mutta trach ei ole yksi" kevyen tavan muistella tilannetta ja pysyä positiivisena.

