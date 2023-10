Unearthing History: Uusia löytöjä ihmisen ja neandertalin risteytymisestä

By

Uraauurtava tutkimus on paljastanut, että ihmiset ja neandertalilaiset risteytyivät paljon aikaisemmin kuin aiemmin uskottiin, noin 250,000 75,000 vuotta sitten. Tämä löytö haastaa pitkään vallinneen käsityksen, että risteytys tapahtui vasta XNUMX XNUMX vuotta sitten. DNA-analyysin avulla tutkijat ovat paljastaneet arvokkaita näkemyksiä näiden muinaisten vuorovaikutusten historiasta.

Paljastuksia DNA-tutkimuksista

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että noin kuusi prosenttia neandertalilaisten geeneistä voidaan jäljittää ihmisiin. Lisäksi tutkijat ovat havainneet, että tietyillä ihmisryhmillä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on jälkiä neandertalin DNA:sta. Tämä viittaa siihen, että varhaiset ihmiset sekoittuivat neandertalilaisten kanssa ja palasivat myöhemmin Afrikkaan jättäen geneettisen jäljen.

Michael Dannemann, evoluutio- ja populaatiogenomiikkaan erikoistunut apulaisprofessori, huomauttaa, että tämä uusi tutkimus tarjoaa paremman tarkkuuden neandertalin DNA:n merkitsemisessä nykyajan ihmisen genomeissa. Lisäksi se auttaa ymmärtämään, kuinka geenien sekoittuminen vaikutti sekä neandertalilaisten että varhaisten ihmisten fyysisiin ominaisuuksiin. Lisäksi se lisää tietämystämme heidän muuttomalleistaan ​​ja vuorovaikutuksistaan ​​menneisyydessä.

Neandertalin DNA:n esiintyminen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Cell-lehdessä äskettäin julkaistu tutkimus on paljastanut neandertalin DNA:n esiintymisen Saharan eteläpuolisesta Afrikasta peräisin olevissa yksilöissä. Vaikka tämän DNA:n alkuperä on edelleen mystinen, tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti populaatioihin, joilla on esi-isien yhteyksiä Niger-Kongoon.

Selvittääkseen neandertalin DNA:n läsnäoloa nykyajan ihmispopulaatioissa tutkijat vertasivat muinaisen neandertalilaisen "Altai-neandertalilaisen" geneettistä materiaalia 180 yksilön geeneihin kahdestatoista eri Saharan eteläpuolisen Afrikan populaatiosta.

Tilastollisen analyysin avulla tutkijat tunnistivat yhteisiä geneettisiä muunnelmia ihmisten ja neandertalilaisten välillä ja tutkivat, kuinka nämä geeniversiot periytyivät. Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki tutkitut Saharan eteläpuolisen Afrikan genomit sisälsivät neandertalin DNA:ta, ja joissakin populaatioissa oli jopa 1.5 prosenttia neandertalin geneettisestä materiaalista. Tämä arvokas näkemys risteytymisestä paljastaa, että nämä genomit periytyivät ihmisiltä, ​​jotka sekoittuivat neandertalilaisten kanssa ja palasivat Afrikkaan.

Viimeaikaiset tutkimukset, jotka osoittavat neandertalin DNA:n läsnäolon

Mielenkiintoisinta on, että tutkijat havaitsivat, että suurin osa neandertalin DNA:sta ihmisen genomissa oli keskittynyt alueille, jotka eivät koodaa proteiinisynteesiä. Sitä vastoin samoista ihmisen DNA:n alueista puuttuivat neandertalilaiset geenit. Tämä viittaa siihen, että neandertalilaiset eivät suosineet ihmisen geenejä evoluutioprosessinsa aikana. Sen sijaan molemmat lajit kehittyivät eri tavalla, mukauttaen genomejaan palvelemaan eri tarkoituksia.

Fernando Villanea, populaatiogeneetikko Colorado Boulderin yliopistosta, korostaa tämän löydön merkitystä. Hän ehdottaa, että se ei tarkoita, että kumpikaan geenisarja ei ole parempi tai huonompi kuin toinen; ne yksinkertaisesti kehittyivät täyttämään erilaisia ​​tehtäviä kunkin lajin genomissa.

Lisää näkemyksiä ihmisen evoluutiosta

Nämä merkittävät löydöt tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden saada lisää näkemyksiä ihmisen evoluution monimutkaisuudesta. Sarah Tishkoff, tutkimuksen vanhempi kirjoittaja ja genetiikan ja biologian professori Pennsylvanian yliopistosta, ehdottaa syvempää tutkimusta 250,000 XNUMX vuotta sitten eläneen populaation geneettisestä koostumuksesta ja sen vertaamisesta nykyihmisen geeneihin. Tämä vertaileva analyysi voisi paljastaa arvokasta tietoa lajimme historiasta ja sopeutumisesta.

FAQ:

K: Milloin ihmiset ja neandertalilaiset risteytyivät ensimmäisen kerran?

V: Uusi tutkimus viittaa siihen, että risteytys tapahtui noin 250,000 75,000 vuotta sitten, mikä haastaa aikaisemmat uskomukset, että se tapahtui XNUMX XNUMX vuotta sitten.

K: Mistä neandertalin DNA:ta löytyy nykyihmisistä?

V: Neandertalin DNA:ta löytyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa asuvien yksilöiden geneettisestä koostumuksesta, erityisesti populaatioista, joilla on esi-isien yhteyksiä Niger-Kongoon.

K: Mitä neandertalin DNA:n läsnäolo nyky-ihmisessä paljastaa?

V: Se viittaa siihen, että varhaiset ihmiset sekoittuivat neandertalilaisten kanssa ja palasivat sitten Afrikkaan jättäen geneettisen jäljen.

K: Mitä oivalluksia voidaan saada tutkimalla neandertalin DNA:ta nykyajan ihmisen genomeissa?

V: Analysoimalla neandertalilaisten ja varhaisten ihmisten välisen geenisekoittumisen vaikutusta, tutkijat voivat ymmärtää paremmin molempien ryhmien fyysisiä piirteitä sekä heidän vaelluksensa ja vuorovaikutuksensa menneisyydessä.