Uusi löytö: Ihmisillä on kausiluonteisia unihäiriöitä

Hiljattain Berliinin Clinic for Sleep & Chronomedicine -klinikalla tehty tutkimus on paljastanut, että ihmisten unirytmi muuttuu vuodenaikojen mukaan. Frontiers in Neuroscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana 188 vapaaehtoista, jotka viettivät kolme yötä laboratorioympäristössä, jossa heidän untaan seurattiin tarkasti.

Tutkimuksessa havaittiin, että talvikuukausina koehenkilöt nukkuvat yleensä jopa 60 minuuttia pidempään. Lisäksi osallistujilla kului noin 25 minuuttia vähemmän aikaa päästäkseen nopeaan silmänliikenteeseen (REM) syksyllä kevääseen verrattuna. Keskimäärin ihmiset kokivat noin 30 minuuttia enemmän REM-unia talvella kuin keväällä. Mielenkiintoista on, että hidasaaltouni, NREM-unien syvin muoto, väheni merkittävästi syyskuukausien aikana.

Löydökset haastavat perinteisen uskomuksen, jonka mukaan ihmiset ovat suurelta osin eliminoineet auringonvalon vaikutuksen käyttäytymiseensä. Huolimatta siitä, että he asuivat hyvin valaistussa kaupunkiympäristössä, osallistujat osoittivat edelleen kausiluonteisuutta nukkumistavoissaan.

Vaikka tutkimusryhmä oli suhteellisen pieni ja koostui unettomuudesta tai masennuksesta kärsivistä henkilöistä, ero unen kestossa kesän ja talven välillä oli todennäköisesti merkittävä. Löydösten validoimiseksi tarvitaan lisätutkimuksia, joihin liittyy suurempi ja terveellisempi otos.

FAQ

K: Mitkä olivat tutkimuksen tärkeimmät havainnot?

V: Tutkimuksessa havaittiin, että osallistujat nukkuivat talvikuukausina pidempään ja he kokivat enemmän REM-unia kuin keväällä. Myös hidas uni väheni merkittävästi syyskuukausien aikana.

K: Asuivatko tutkimuksen osallistujat hyvin valaistuilla kaupunkialueilla?

V: Kyllä, tutkimuksen osallistujat olivat kaupunkilaisia ​​suuressa modernissa metropolissa, jossa keinovalo on yleistä.

K: Soveltuvatko nämä havainnot kaikkiin yksilöihin?

V: Tutkimukseen osallistui unettomuutta tai masennusta sairastavia henkilöitä, joten lisätutkimuksia tarvitaan sen määrittämiseksi, ovatko nämä unimallit yhdenmukaisia ​​koko väestössä.

K: Mitä vaikutuksia näillä löydöillä on?

V: Löydökset viittaavat siihen, että ihmisillä on luontainen kausiluonteisuus, ja nukkumistottumuksia tulisi mukauttaa talven lisääntyneen unentarpeen mukaan.

K: Mitä suosituksia tutkimuksen perusteella tehtiin?

V: Tutkijat ehdottavat, että nukkumaanmeno aikaisemmin talvella voisi parantaa unen laatua ja kestoa.

