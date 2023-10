Onko tietoisuus seurausta entropiasta aivoissa?

By

Vuonna 2016 julkaistu tutkimus viittaa siihen, että tietoisuus voi syntyä luonnollisesti, kun aivomme maksimoivat informaatiosisältönsä entropiaperiaatteen mukaisesti. Entropia tarkoittaa järjestelmän etenemistä järjestyksestä epäjärjestykseen. Aivan kuten maailmankaikkeus, joka on siirtynyt alhaisen entropian tilasta korkeaan entropiaan alkuräjähdyksen jälkeen, aivomme voivat myös näyttää korkeampaa entropiaa, kun olemme täysin tietoisia. Tässä tutkimuksessa käytettiin tilastollista mekaniikkaa mallintamaan hermosolujen verkkoja yhdeksän osallistujan aivoissa, joista seitsemän oli epilepsia.

Tutkijat vertasivat osallistujien aivojen yhteyskuvioita nukkuessaan ja hereillä ja kohtausten aikana normaaliin "valpaavaan" tilaan. Molemmissa tilanteissa osallistujien aivot osoittivat korkeampaa entropiaa täysin tajuissaan. Tämä viittaa siihen, että tietoisuus voisi olla "nouseva ominaisuus" järjestelmässä, joka yrittää maksimoida tiedonvaihdon. Tutkimuksella on kuitenkin rajoituksia, kuten pieni otoskoko, ja lisätutkimusta tarvitaan näiden tulosten vahvistamiseksi.

Ihmistietoisuuden ymmärtäminen on ollut pitkään haaste tutkijoille. Pyrkimys paljastaa sen alkuperä ja miksi se on olemassa, on käynnissä. Tämä tutkimus tarjoaa uuden näkökulman, mikä viittaa siihen, että tietoisuus voi olla sivuvaikutus aivomme liikkeelle kohti entropiaa. Vaikka näiden löydösten vahvistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta, se tarjoaa lähtökohdan tuleville tutkimuksille aivoorganisaation ja tietoisuuden välisestä suhteesta.

Lähde: Physical Review E